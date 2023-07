Lancement de Bard en Belgique : Google va-t-il surpasser ChatGPT ?

Principales différences avec ChatGPT

Bien que Google arrive plus tard que son concurrent Open AI dans la course à l’intelligence artificielle, le géant américain déploie un outil capable de fournir des informations les plus récentes possibles. Quant à lui, ChatGPT puise dans une source de textes, de livres, de sites web… limités jusqu’à l’année 2021.

Bard reste tout de même fair-play. Quand on lui demande ce qui le différencie de ChatGPT, il avoue que “ChatGPT est meilleur pour comprendre et répondre aux invites qui incluent du code”. Bard concède aussi que “ChatGPT est meilleur pour générer des formats de textes créatifs, comme des poèmes, des pièces musicales, des e-mails, des lettres…” même si selon lui, il est meilleur “pour fournir des résumés de sujets factuels ou créer des histoires”.

L’outil de Google est également capable de répondre de vive voix, de traiter les images (uniquement disponible en anglais), d’ajuster le style et la taille des réponses et de partager les réponses avec d’autres personnes. Des fonctions qui ne sont pas encore disponibles avec ChatGPT.

Qu’en pense ChatGPT ?

Même si ChatGPT n’est pas au courant du lancement de son concurrent Bard, étant donné que sa base de données est limitée à l’année 2021, on tenait quand même à lui demander ce qu’il pensait du lancement d’une IA concurrente conçue par Google. Pas de guerre à déclarer entre les deux outils, ChatGPT accueille la nouvelle positivement et reconnaît que “la concurrence peut stimuler le progrès technologique en incitant les différentes entreprises et équipes de recherche à repousser les limites de ce qui est possible”. À voir si le climat est aussi détendu entre les concepteurs.

Tout comme son homologue, Bard avertit ses utilisateurs du caractère inexact ou même choquant de certaines de ses réponses. Même si les réponses des outils d’intelligence artificielle sont de plus en plus convaincantes, Google et Open AI recommandent de les manipuler avec précaution.