Coup dans l'eau pour l’OPA sur Exmar

Saverex a décidé de rouvrir l’OPA aux mêmes conditions pendant la période qui court du 28 août au 15 septembre. “Nous réitérons donc notre invitation à tous les actionnaires d'apporter leurs actions pendant la période de réouverture de l’OPA, soit entre le 28 août et le 15 septembre 2023, comme prévu dans le prospectus”, se contente de souligner Nicolas Saverys dans le communiqué.

Les conditions de l’OPA – qui a débuté le 8 juin dernier pour s’achever le 6 juillet- étaient loin de susciter un grand enthousiasme. Le prix a été fixé à 12,10 euros par action, mais après le versement d’un dividende brut de 1 euro pour l’année 2022. Ce qui équivaut à un prix de 11,1 euros, jugé trop bas par certains analystes et un groupe de petits porteurs du nord du pays. D’aucuns ont critiqué la méthode utilisée pour la valorisation (discounted cash flow) qui prend en compte les cash-flow futurs. De leur point de vue, une telle méthodologie sous-estime toujours la valeur de la société. D’autres se demandent pourquoi les plus-values latentes n’ont pas été prises en compte dans les calculs de valorisation.

Décote de 30 %

Interrogé sur ce point par La Libre, Nicolas Saverys avait répondu que “les plus-values latentes dépendent des conditions futures sur les marchés. Je ne sais pas si un jour j’aurai des plus-values latentes. Dans le métier de shipping, je dois prendre des décisions d’investissement dans des bateaux. Ce qui veut dire faire des choix de moteurs et de carburants. Si je me trompe, le bateau devient tout de suite obsolète”. Et de se dire convaincu que “l’analyse des banques a été faite de manière professionnelle. Sinon, on aurait eu un feu orange ou rouge de la FSMA” .

Le prix proposé se base sur l’analyse faite par trois banques (Belfius, BNP Paribas Fortis et KBC) ainsi que par Degroof Petercam, qui a été mandatée par les administrateurs indépendants. Bart Goemaere du magazine BeursTips, cité par le Tijd, juge “inacceptable” que Degroof Petercam ait appliqué une décote de 30 % à la juste valeur de 17,6 euros par action.

Pour qu’Exmar soit retirée de la cote belge, il faut que Saverex obtienne 95 % des actions. Il faut atteindre ce niveau pour procéder à un “squeeze out”, qui oblige les actionnaires à céder leurs actions. S’il avait obtenu 90 % des actions, il aurait eu l’obligation de rouvrir l’offre pour donner une nouvelle chance aux actionnaires d’apporter leurs actions.

Une autre explication de cet échec est peut-être à trouver auprès de certains petits actionnaires qui ne seraient pas au courant de l’offre. C’est ce qui est arrivé avec le groupe textile Sioen quand il s’est retiré de la Bourse. Il avait dû contacter les actionnaires “dormants” par lettre.