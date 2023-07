Avec ses mensurations démentielles, l’Icon of the Seas suscite la polémique : “Il s’agit d’une obésité de surtourisme”

Un bateau de Barbie qui relègue le Titanic au rang de pédalo des lacs de l'Eau d'Heure. ©Royal Caribbean

Le 27 janvier prochain, il partira de Miami pour une croisière dans les eaux bleues des Caraïbes pour son voyage inaugural. Une croisière à laquelle pourraient prendre part jusqu’à 7600 passagers et 2350 passagers. Soit presque autant que le nombre de spectateurs autorisés au Canonnier, le stade de Mouscron.

Une fourmilière sur mer qui a, forcément, des mensurations démentielles : l’Icon of the Seas mesure pas moins de 365 mètres. Davantage que trois terrains de football mis bout à bout. Davantage aussi que la Tour Eiffel, qui lui rend 35 mètres. Le paquebot mesure 65 mètres de large sur 20 étages. Seuls des superpétroliers et porte-conteneurs sont encore plus longs. Il devancerait le Symphony of the Seas (362 mètres), déjà propriété de la Royal Caribbean, et deviendrait le 15e navire le plus grand du monde, toutes catégories.

À lire aussi

Pour un poids total de 250.800 tonnes. Soit l’équivalent de 290.000 Twingos, ou du poids de 3,17 millions de personnes réunis. Plus d’un quart de la population belge !

Ce vaisseau marin ultramoderne sera aussi impressionnant par ses équipements. C’est bien simple : imaginez tout ce que vous souhaiteriez avoir dans une croisière, il l’a. Vous souhaiteriez une piscine ? Il y en a. Sept au total, dont une à débordements !

L'Icon of the Seas aura pas moins de 7 piscines à son bord, dont une à débordement. ©Royal Caribbean

Vous voudriez un parc aquatique ? Il en possède un. Avec six toboggans.

Le paquebot aura son propre parc aquatique, avec six toboggans. ©Royal Caribbean

Vous aimeriez une grande variété de restaurants ? Il l’a. Avec une vingtaine de restaurants et bars disponibles, dont un à même la piscine. Vous voudriez vous dépenser physiquement ? Il propose des salles de sport et un mur d’escalade ? Vous aimeriez des activités pour vous divertir vous et les enfants ? L’Icon of the Seas possède une salle de cinéma, des salles de jeux, un minigolf, des montagnes russes, de l’accrobranche, un casino, une patinoire une escape room, une salle de spectacle et de concert,…

L'Icon of the Seas dépasse la démesure et aura sa propre patinoire. ©Royal Caribbean

L’Icon of the Seas possède également une verrière gigantesque et une cascade d’eau, la plus grande jamais installée sur un bateau.

Certains rêvaient d'une cascade sur un bateau, eux l'ont fait. ©Royal Caribbean

Évidemment, tout ce luxe à un coût : les tarifs, pour une croisière de huit jours, vont de 2.000 € à 40.000 € par personne. Pour le voyage inaugural, une suite familiale a été réservée pour 94.000 $, selon les révélations du vice-président senior des ventes internationales, Bert Hernandez à nos confrères de TravelWeekly.

Un paradis pour touristes, un enfer pour l’environnement

Un paradis pour certains, un enfer pour ceux qui fuient le tourisme de masse et préfèrent les randonnées en montagne aux croisières surbondées. Un enfer aussi pour les défenseurs de l’environnement. Car le paquebot, onéreux pour le portefeuille, aura aussi un impact démentiel pour l’environnement. “C’est un non-sens écologique”, assène ainsi François Gemenne, auteur principal des études pour le GIEC et chercheur à la ville de Liège, sur BFM TV. “Son empreinte par passager est la plus élevée au monde. Dans ce cadre, ce type de transport est utilisé pour du simple tourisme. On est face à de la démesure où ce bateau représente un symbole de surconsommation. Il s’agit d’une obésité de surtourisme.”

À lire aussi

Selon le compte Yacht CO2 Tracker a estimé l’empreinte carbone du navire : 108 kg de CO2 par jour et par personne. Soit l’équivalent de 450 kilomètres réalisés en voiture essence, avec une consommation moyenne de 6L/100 km. Un calcul qui ne prend évidemment pas en compte le coût carbone des passagers pour aller, le plus souvent en avion, au port d’embarquement.

Selon les estimations, le bateau aurait une consommation gargantuesque de 175.000 litres de GNL par jour.

Pour voir ce bateau, il faudra se rendre dans les Caraïbes, tous les ports européens n’étant pas capables d’accueillir ce monstre des mers en raison d’un tirant d’eau dépassant une dizaine de mètres.