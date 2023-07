L'Europe récompense trois projets industriels belges de 308 millions d'euros

Pour sa troisième édition, le Fonds européen pour l'innovation distribuera 3,6 milliards d'euros d'aides à quelque 41 projets ayant pour dénominateur commun les technologies propres, et répartis à travers quinze pays de l'Union. Cinq entreprises belges, réunies dans trois projets industriels, en bénéficieront pour un total de 308 millions d'euros. Il s'agit de Go4zero du cimentier Holcim à Mons, du projet Columbus d'Engie, Carmeuse et John Cockerill à Charleroi et de Giga-scales d'Agfa à Anvers.