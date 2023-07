Plan de relance : toutes les demandes au plus tard début 2024, promet Thomas Dermine

Il reste donc à formaliser la réforme des pensions et conclure sur deux autres dossiers (fichier UBO, notamment) pour que la Belgique puisse demander sa première tranche de fonds de 850 millions d’euros, étant entendu que notre pays a déjà obtenu une avance de 770 millions d’euros. Le 20 juillet, la Belgique enverra par ailleurs un plan ajusté du plan de relance. C’est qu’il a été “amendé”.

À lire aussi

En résumé, la Belgique a introduit des projets pour environ 800 millions d’euros supplémentaires, soumis à des demandes de subventions (510 millions) ou de prêts dans le cadre de programmes européens existants (RRF, RePowerEU). Rien d’extravagant a priori puisqu’il s’agit par exemple d’un projet pour un four destiné à accompagner le démantèlement nucléaire, ou un soutien à la médecine nucléaire (la liste complète des projets se trouve sur le site www.nextgenbelgium.be).

Par ailleurs, Thomas Dermine explique que la Belgique introduira les deux autres demandes de paiement pour les tranches 2 et 3 début 2024. La tranche 2 pour 847 millions d’euros et la tranche 3 pour 640 millions d’euros. “De quoi in fine rattraper le peloton de tête des pays européens, dit-il, et atteindre un taux d’investissement public de 3,5 % du PIB d’ici à 2024”.

À lire aussi

Pour rappel, un taux de 2 % environ était la norme depuis belle lurette. “Cela devrait aller plus vite pour les demandes de tranches 2 et 3, d’abord parce que la majorité des projets sont déjà bien avancés (plus de 80 %, NdlR) et puis parce qu’ils sont moins politiquement sensibles, comme pouvait l’être la réforme des pensions”, ajoute Thomas Dermine.