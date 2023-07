Syndicate One lance un appel de fonds pour soutenir les start-up belges

À lire aussi

Afin d’accélérer son soutien aux start-up belges les plus prometteuses, Syndicate One a fait le choix d’élargir le cercle des bailleurs de fonds. L’objectif poursuivi est d’impliquer des entrepreneurs et des familles de premier plan en Belgique. “Nous visons un fonds total de 6 millions d’euros, dont 4 millions de capitaux externes, indique Laurens De Poorter, cofondateur de Syndicate One. Mais nous nous concentrons davantage sur les parties prenantes impliquées que sur la taille du fonds. Nous aimerions réunir un groupe de personnes venant de tous les coins de la Belgique afin de les impliquer dans ce qui doit être fait pour amener l’écosystème technologie belge à un niveau supérieur”.

Des “tickets” d’investissement plus élevés

Depuis le démarrage de ses activités, Syndicate One a réalisé six investissements et un septième est en cours de clôture. Seuls quatre investissements ont toutefois été rendus publics : SAPI, Techwolf, Holly (ex-Job Protocol) et Aikido. Jusqu’à présent, le montant des investissements a varié entre 50 000 et 100 000 euros. “Avec le nouveau fonds, nous augmenterons ce montant à environ 300 000 euros”, précise Laurens De Poorter.

guillement "Historiquement, de nombreux investisseurs belges ont préféré investir dans les immeubles de bureaux plutôt que dans les entreprises qui sont censées les remplir."

”Historiquement, analyse le représentant du réseau Syndicate One, de nombreux investisseurs belges ont préféré investir dans les immeubles de bureaux plutôt que dans les entreprises qui sont censées les remplir. Les succès locaux comme Collibra suscitent l’intérêt pour la technologie, mais montrent aussi clairement que le climat belge actuel n’est pas suffisamment favorable pour que ces entreprises restent ici : des cadres juridiques dépassés, des institutions lentes et des labyrinthes de règles et d’exceptions aux règles qui rendent difficile la création d’entreprises en Belgique”. Pour Syndicate One, il est indispensable que toutes les parties prenantes belges (responsables politiques, investisseurs, entrepreneurs, …) collaborent afin “d’éliminer certains de ces obstacles et transformer notre pays en l’écosystème technologique florissant qu’il pourrait être !”.