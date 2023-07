Voici les trois projets industriels belges ambitieux qui viennent de décrocher 308 millions d'euros de fonds européens

Il s'agit donc des projets Go4Zero (Holcim), Comlumbus (Engie, John Cockerill et Carmeuse) et Gigascakes (Agfa Gevaert).

À lire aussi

"Le Fonds pour l'innovation est l'un des plus grands programmes de financement au monde pour le déploiement de technologies à zéro émission nette et de technologies innovantes. Voir trois gros projets industriels belges parmi les lauréats est une fierté immense. Cela démontre que la Belgique est bel et bien à la pointe de l’innovation", commente à ce propos le secrétaire d'Etat à la relance Thomas Dermine (PS).

Ces trois projets représentent donc 8,5% du montant total du fonds, qui a sélectionné 41 projets, pour un montant de 3,6 milliards d'euros.

Se détacher des énergies fossiles (russes)

"Les projets sélectionnés sont en phase avec le plan REPowerEU. Pour rappel, le plan REPowerEU vise à mettre fin à la dépendance de l’Union européenne aux combustibles fossiles russes avant 2030 en produisant de l'énergie propre", précise le cabinet du secrétaire d'Etat.

Le projet Go4Zero est issu du site d'Holcim à Obourg, qui prévoit de remplacer l'usine de clinker par un site "décarboné" et permettant de capturer et séquestrer le carbone. "L'industrie du ciment est responsable de 40 % des émissions annuelles de CO2 de l'industrie en Wallonie. Le site d'Obourg représente à lui seul 1 % de l'ensemble des émissions de CO2 en Belgique. En convertissant des usines existantes en unités net-zéro, ce qui constitue une première mondiale, nous assurons la transition écologique et l'ancrage local de cette industrie importante en Wallonie", précise Thomas Dermine.

À lire aussi

Le projet Columbus est situé au niveau de la centrale d’Amercoeur à Charleroi et est soutenu par Carmeuse, John Cockerill et Engie. "Le projet vise à concentrer le CO2 provenant d'un nouveau type de four à chaux (produit par Carmeuse) et à le combiner avec de l'hydrogène vert (produit via les électrolyseurs de John Cockerill) pour produire du méthane synthétique. Il s'agit d'un gaz « vert » qui sera injecté dans le réseau de gaz local et utilisé par l'industrie locale notamment dans le secteur sidérurgique carolo", précise le cabinet.

Le projet Gigascales d'Agfa Gevaert (Mortsel) consiste quant à lui à commercialiser une installation de production industrielle pour mettre au point la dernière génération de membrane d'électrolyseur à rendement électrique amélioré, ce qui permettra de réduire la quantité d'électricité renouvelable nécessaire par unité d'hydrogène produite.

Le montant total accordé aux projets belges lauréats est donc de 308 millions d'euros et est en phase REPowerEU.