Durant ces deux jours, des perturbations sont à attendre et il est désormais possible de les chiffrer. Au total, ce sont 102 vols, sur les 234 initialement prévus, qui sont annulés depuis et vers l’aéroport de Charleroi : 54 le samedi et 48 le dimanche. L’annulation de dix vols supplémentaires pour le premier jour de ce week-end a en effet été annoncée ce vendredi.

Si le nombre est déjà important, il risque potentiellement d’augmenter dans le cas où Ryanair décide de faire appel à des pilotes indépendants pour combler les trous. Didier Lebbe, secrétaire permanent à la CNE, a annoncé que du personnel supplémentaire pourrait se joindre parmi les grévistes si cela devait se produire.

À lire aussi

Que faire en cas d’annulation

Ces deux journées de grève causeront des perturbations pour environ 18.000 passagers. Si la compagnie low-cost assure avoir contacté personnellement toutes les personnes concernées, un remboursement ou même un dédommagement, peuvent être réclamés. La première option proposée par Ryanair est d’abord une alternative de vol. Si cela ne convient pas, les démarches pour se faire rembourser son billet sont disponibles sur le site de la compagnie.

Une indemnisation supplémentaire peut donc être demandée, d'un montant variant entre 250 et 600 euros. Ce dernier dépend de la distance du vol. On parle de 250 euros pour ceux de 1 500 km ou moins, 400 euros pour tous les vols intra-européens de plus de 1 500 km et 600 euros pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km. Il est possible de demander ce bon un an après la date d'annulation du vol.

En outre, Testachats reste à l’écoute des éventuels passagers. L’organisation de consommateurs met à disposition sa ligne téléphonique, disponible au 0800 29 510.