De nouveaux mouvements de grève prévus par les pilotes Ryanair: "Nous irons au finish, il y aura encore un week-end cet été"

Une assemblée s’est tenue ce samedi et pourrait même donner lieu à d’autres grèves dans les semaines à venir. “Nous irons au finish, promet Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Samedi, j’ai trouvé les pilotes – qui sont généralement moins ancrés au niveau syndical – déterminés à aller au bout du combat. Cela prouve toute la vexation qu’ils ressentent à l’égard de la direction de Ryanair.”

Les pilotes Ryanair en ont marre du manque de respect de la compagnie à leur égard. ©D.R.

Concrètement, il faut donc s’attendre à au moins un nouveau week-end de grève cet été. “Aucune date n’est encore fixée, mais nous recommencerons tant qu’aucun accord n’aura été trouvé, prévient Didier Lebbe. Si cette deuxième grève ne devait rien donner, nous lancerons un mouvement continu au mois de septembre, soit un week-end de grève sur deux.”

Cela vaut pour le mois de septembre, mais aussi pour les mois suivant, tant que la direction ne se pliera pas aux exigences des pilotes, de leurs associations représentatives et des syndicats. “Il n’y a pour le moment aucun contact avec la direction. La semaine dernière, nous sommes partis très fâché de la dernière réunion. Ils ont été très menaçants et irrespectueux. Très dédaigneux, aussi. Pourtant, nous ne demandons qu’une seule chose : l’application belge. C’est affolant de voir que Ryanair ne veut même pas se plier à l’application de la loi. Ils veulent négocier, mais la loi ne se négocie, pas elle s’applique.”

Et Didier Lebbe de pointer le CEO de Ryanair, Michael O’Leary, du doigt. “Cette personne croit qu’elle est plus forte que n’importe quelle démocratie en Europe, lance-t-il. Et il veut le prouver au détriment de ses clients. Il croit vraiment qu’il peut changer les lois à lui tout seul, pour son seul portefeuille.”

Pour rappel, les pilotes Ryanair demandent le rétablissement de leur salaire qui avait été raboté de 20 % au moment de la crise sanitaire. Si la direction a accepté le rétablissement des conditions salariales, elle refuse d’indexer ces montants, ce qui est illégal, selon les syndicats. En outre, des pressions sont mises sur les pilotes grévistes qui ont déposé plainte au tribunal du travail. Sans retrait des plaintes, la direction refusera de négocier. Enfin, une augmentation des horaires sans hausse de salaire prévue dans une nouvelle convention de travail a mis le feu aux poudres. “Il faut être stupide pour penser qu’en annonçant cela avant les vacances, les pilotes n’aient aucune réaction”, conclut Didier Lebbe.