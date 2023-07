L’agence touristique belge qui “dévoile” les Émirats arabes unis : “On aime casser le préjugé qui définit Dubaï comme une ville artificielle"

Quand Salua Daghay a terminé ses études de physique à la VUB au début des années 2000, elle n’imaginait pas qu’une grande partie de sa vie professionnelle, elle la passerait dans les Émirats arabes unis où elle a créé avec son mari Koenraad Ghys l’agence “réceptive” Unveil Arabia. Il y a une histoire de couple derrière ce choix de vie exotique. Biologiste marin de formation, Koenraad travaillait à ce moment-là pour une compagnie de dragage néerlandaise. Avant d’abandonner ses recherches en physique quantique à la VUB pour le rejoindre, Salua a voulu être sûre qu’elle voulait s’établir dans cette partie du monde. “J’ai été fascinée par cette destination. J’ai dès lors décidé d’y habiter avec Koenraad”, raconte-t-elle.

Salua Daghay et son mari Koenraad Ghys sont eux-mêmes guides pour leur agence. ©D.R.

Mais trouver un travail comme physicienne est mission impossible, ce qui l’oblige à prospecter tous azimuts. “C’est par hasard” qu’elle décroche un job sur le circuit de Formule 1 d’Abou Dhabi. Elle y organise des visites guidées sur les coulisses des courses automobiles. Ce virage à 180 degrés lui permet d’entrer dans le monde du tourisme et d’établir ses premiers contacts avec des tour-opérateurs. Très vite, elle y voit “une opportunité”. D’autant que comme belgo-marocaine, elle a un “avantage” : elle a des “racines maghrébines” et parle l’arabe couramment.

En 2012, elle lance donc son agence Unveil Arabia (ce qui se traduit par dévoiler l’Arabie), qui accueille des groupes essentiellement francophones et néerlandophones pour des voyages où le client est pris en charge de l’arrivée à l’aéroport au retour au pays. Ce sont des voyages vendus soit à des agences (en Business to Business) soit à des particuliers (Business to Customer), qui coûtent environ de 2 000 à 4000 euros la semaine selon la formule choisie. “De façon générale, on préfère travailler pour des groupes, par exemple d’une dizaine de personnes, car cela donne plus de flexibilité pour les budgets. Mais cette année, nous avons plus de couples, qui voyagent individuellement. C’est un impact du Covid”, poursuit-elle.

Au-delà des gratte-ciel

Son approche se veut “différente” des autres agences dans la mesure où elle cherche à montrer à ses clients autre chose que les gratte-ciel de Dubaï, les centres commerciaux tout en marbre, les plages au bord d’une mer à 30 degrés en décembre et des déserts à perte de vue. “On aime casser les préjugés comme celui qui consiste à définir Dubaï comme une ville artificielle”, commente celle qui est aussi devenue la guide principale. C’est ainsi qu’elle amène ses clients dans les montagnes où elle va dénicher “les racines culturelles” qui, à l’entendre, n’ont rien à envier au sultanat d’Oman, souvent présenté comme le pays de la péninsule arabique le plus riche d’un point de culturel. “On va parler de l’agriculture. On va discuter avec des Bédouins. En ville, on va aller manger dans des restos ou boire dans des bars typiques tenus par des Népalais ou des Bengalis. Pour les gratte-ciel, on va leur expliquer les aspects de durabilité qui sont bien présents quoi qu’on en dise. On va mettre en évidence les contrastes entre la culture ancestrale et la modernité des villes. On est loin des habituels city trips où les touristes ne voyagent jamais à l’intérieur du pays”.

Dans les visites qu’elle organise, Salua cherche à casser l’image de “ville artificielle” pour Dubaï. ©DR

À ceux qui l’interrogent sur les conditions de travail jugées difficiles par les Européens, elle donne une réponse nuancée. “Les Emirats arabes donnent du travail à beaucoup de personnes qui n’ont pas l’opportunité de migrer en Europe. Dans les dernières années ces conditions ne cessent d’améliorer, avec des nouvelles protections et lois. Depuis 2023, il y a un système de sécurité sociale pour les travailleurs”, explique-t-elle.

L’expo universelle 2020 à Dubaï a apporté beaucoup de clients et a permis de compenser l’impact négatif du Covid. Pour le reste, le business tourne bien avec une clientèle parfois ciblée comme des architectes. Lancer son entreprise à DubaÏ- qui emploie 3 personnes (en plus du couple fondateur)- n’a pas présenté de difficultés majeures pour autant qu’on y soit résident.

Une licence dans chaque émirat

Pour être guide, il faut décrocher une licence dans chaque émirat. Pour cela, il faut passer un examen et aussi payer la licence à renouveler régulièrement. Ce qui demande certaines connaissances sur les musées notamment et coûte de l’argent (environ 2000 euros par licence). La fiscalité est pour le moins légère… Une TVA limitée à 5 % a été introduite depuis 2018. Et un impôt sur les sociétés de 9 % est en vigueur seulement depuis juin dernier. Il n’existe pas (encore ?) de taxe sur les salaires. L’employeur est juste obligé de souscrire à une assurance en soins de santé. Les 12 % d’Émiriens résidant dans ce pays- qui compte (surtout à Dubaï) plus de 100 nationalités- bénéficient d’une sécurité sociale “presque comparable à celle en vigueur dans les pays scandinaves”.

Les Émirats arabes unis font partie des pays riverains du Golfe arabo-persique.

Dans un premier temps, Salua et Koenraad ont habité dans un appartement à Dubai Marina, connue pour ses nombreux bars et restaurants avant d’emménager dans le quartier de Jumeirah le long du Golfe arabique. “C’est un quartier très authentique avec une population mixte entre Émiriens et expatriés”.

Quand arrivent les grandes chaleurs vers le mois de mai (la température peut monter jusqu’à 50 degrés en juillet-août), Salua et Koenraad s’envolent pour la Belgique ou la Norvège où ils ont acheté une maison de vacances. Ils gardent un œil sur leurs affaires bien sûr, mais de loin. Car c’est la période calme pour le tourisme. Sauf pour ceux qui, lors d’une escale, décident d’en profiter pour visiter quelques hauts lieux des émirats.

Liberté vestimentaire appréciée

À entendre Salua Daghay, la vie dans les émirats a fortement évolué au cours de ces dernières années. “La ville de Dubaï devient très ouverte car elle veut attirer du monde. Depuis 2021, beaucoup de gens sont venus s’y installer. J’observe de nombreux changements qui vont dans le bon sens. De nombreuses règles ont été assouplies, surtout depuis la crise sanitaire. Avant, les couples ne pouvaient pas vivre dans le même logement s’ils n’étaient pas mariés. Cette règle a été supprimée. L’interdiction d’acheter et de consommer de l’alcool a également été levée. Il existe un code vestimentaire qui demande de respecter la population locale sans être stricte, les Émiriens sont très ouverts aux touristes et expatriés qui apprécient cette liberté vestimentaire. Néanmoins il reste important de respecter la population et coutumes locales, musulmanes”, commente encore Salua.

