Face à Visa et Mastercard, CB passe à l'offensive

Né en 1984, le Groupement d'intérêt économique (GIE) Cartes bancaires "permettait aux consommateurs français de payer chez des commerçants français en utilisant les rails interbancaire" et non ceux de Visa ou Mastercard, utilisés plutôt pour les paiements à l'étranger, explique à l'AFP Jean-Paul Mazoyer, président de CB et directeur général adjoint du Crédit Agricole SA.

C'est ce système qui explique que la majorité des cartes sont "co-badgées", disposant à la fois du logo CB et de celui de Visa ou Mastercard.

Pour les commerçants français, l'avantage de CB est qu'il est environ dix fois moins cher que ses concurrents, même si les tarifs sont très variables, vante M. Mazoyer.

Mais si encore plus des trois quarts des transactions par cartes bancaires en France utilisent l'infrastructure "CB", ce niveau "baisse de quelques pourcentages chaque année", poursuit M. Mazoyer.

Première raison, à l'origine de la moitié de la baisse, la diminution du nombre de cartes siglées "CB" avec la montée en puissance des banques en ligne.

A visée souvent internationale, ces nouveaux acteurs ne s'embarrassent pas du système "CB" spécifiquement français.

Même Boursorama, qui vient de passer la barre des 5 millions de clients en France et appartient à Société Générale, ne travaille qu'avec Visa.

Les paiements par téléphone portable utilisent très souvent aussi par défaut les infrastructures américaines. Cela devrait toutefois bientôt changer, selon M. Mazoyer.

Et sur internet, quand le consommateur doit choisir le canal de paiement en cliquant sur un logo, "la très grande majorité des Français va cliquer sur Visa ou sur Mastercard", plus connus, déplore M. Mazoyer.

Pour cause, "les banques, au moment de la création de Cartes bancaires, n'ont pas voulu investir dans une marque et ont plutôt utilisé ce terme générique", raconte le président de CB.

"On n'a pas suffisamment investi dans la reconnaissance de cette marque, tandis que les budgets de communication de Visa et Mastercard sont colossaux", poursuit-il alors que d'autres initiatives doivent être lancées pour inverser la tendance.