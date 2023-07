Elle a 45 ans, il en a 37. Ils sont originaires de Westerlo et de Houtvenne, en province d'Anvers. Depuis neuf ans, ils sont installés à quelque 13 000 kilomètres de là, aux confins du continent africain, du côté du Cap. Et, depuis deux ans, à Franschhoek, un village de près de 18 000 âmes, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale sud-africaine, où ils gèrent une guest house, dans un environnement montagneux, prisé pour les vignobles. Ils y ont d'ailleurs un hectare de vigne dont ils tirent un vin blanc - "pour elle", sourit-il - et un vin rouge - "pour lui", rétorque-t-elle "et pour nos hôtes".

"Le plus beau pays du monde"

Kathleen Aerts a, derrière elle, 25 ans d'Afrique du Sud. "Au début j'y allais de manière sporadique, en vacances. Puis de plus en plus régulièrement", raconte-t-elle. Tout naturellement, elle a initié Steven Van Hoof, qui deviendra son mari, à ce pays dont il est également tombé amoureux. "C'est, pour nous, le plus beau pays du monde, dit-elle. On s'y est directement senti comme à la maison, encore mieux qu'en Belgique. On y allait deux à trois mois par an." En 2014, ils font le grand saut, s'y installant avec leurs deux enfants aujourd'hui âgés de 9 et 12 ans. Abandonnant, elle, un métier dans la chanson, notamment au sein du groupe K3, lui dans la formation de maîtres-chiens pisteurs. Sans regret, ni pour l'un ni pour l'autre, mais en emmenant, qui sa voix, qui son chien, "quatorze ans désormais", ajoute-t-il.

Steven Van Hoof, Kathleen Aerts et leurs enfants en mode accueil au Droom. ©Steven Van Hoof (Stieviewondertours)

Dans ce pays "où tout le monde parle anglais, ce qui est un atout extraordinaire en termes de business, indique Steven, mais aussi afrikaans, cousin du néerlandais", le couple décide de lancer une agence de voyages organisés. "Des voyages sur-mesure, pour des groupes, des couples, des familles, des sociétés, détaille-t-il, mais surtout des packages de deux ou trois semaines comprenant quelques jours de safaris, un passage sur la route des vins, la visite du Cap et de la péninsule, jusqu'au Zimbabwe et au Malawi, voire plus loin encore." Une première société est créée - StievieWonderTours - suivie d'une seconde - AfrikDelux. "Tout est fait en interne. On a nos propres véhicules de 6 à 16 personnes, nos propres chauffeurs et guides." Soit 22 employés au total, dont deux sont des personnes relais en Belgique. "À 90 %, notre clientèle est belge ou néerlandaise, poursuit Steven, parce que ces deux pays nous sont proches mais aussi parce que les agences de tourisme sud-africaines ne s'y intéressent pas. Les 10 % restants sont principalement des Américains grâce à notre participation à des salons."

Parmi les difficultés en termes de business en Afrique du Sud, le couple relève principalement les lenteurs administratives et les risques de change avec un rand très volatil.

Si, au rayon des facilités qu'offre l'Afrique du Sud en termes d'affaires, le couple pointe les langues et les rigueurs en matière d'organisation, "qui sont un atout quand on travaille dans le tourisme, surtout dans la région du Cap où il représente la première source de revenus", il ne masque pas les difficultés : lenteurs administratives exigeant énormément de patience ; difficulté dans l'obtention des permis de travail, cartes de résident permanent, reconnaissances professionnelles ; et, surtout, risques de change avec un rand très volatil. "Un rêve et une bonne idée ne suffisent pas, en déduit Steven. L'Afrique du Sud est très exigeante. Il faut un business plan, une capacité d'investissement et des fonds propres sachant que les taux d'intérêt tournent autour des 8-9 %. En quelque sorte, le pays protège les entrepreneurs contre eux-mêmes."

"Beaucoup d’amour et… de travaux"

En mai 2021, Kathleen et Steven ont franchi un pas supplémentaire en achetant un vieil hôtel et ses dépendances, qu'ils ont rénové pour en faire une guest house luxueuse. Une expansion logique, dans laquelle cette fois, c'est elle qui a pris la main. "On l'a appelée Droom, qui signifie 'rêve'en néerlandais comme en afrikaans, insiste-t-elle, car pour nous c'est un rêve qui se réalise. Et heureusement qu'on avait beaucoup d'amour à donner au lieu, car il y avait beaucoup de travaux." Ils ont gardé l'authenticité du style colonial "dutch" en le rénovant, mais ont totalement refait l'intérieur afin de lui apporter le confort et le luxe nécessaire. "Un joli métissage entre deux cultures", ajoute l'hôtesse, même si les traditions belges se retrouvent davantage dans la carte du restaurant que dans la décoration. "On a de la bière pression - de la Duvel, ce qui est unique en Afrique du Sud, ajoute Kathleen, des croque-monsieur, des frites bien sûr. On propose des plats simples, mais bons, bio et locaux. On a notre propre potager et des poules. On nous complimente pour notre breakfast continental."

Le confort des chambres est empreint de petits détails utiles aux voyageurs. ©Steven Van Hoof (Stieviewondertours)

Si la majorité des clients passent généralement deux ou trois nuits dans la guest house, certains "font le choix de la tranquillité et l'utilisent comme base pour une douzaine de nuits."

L'ensemble compte 12 chambres, huit classiques dans la maison principale et quatre familiales dans les cottages disposés autour de l'étang artificiel, profitant chacun d'un jardin privatif et d'un hot tub "ecofriendly chauffé au bois". Complet, Droom peut accueillir jusqu'à 34 personnes, pour 11 membres du personnel.

Et il est souvent complet, très certainement à Noël ou à Pâques. Et pas seulement avec les clients des tours. "Pour moitié il s'agit de Belges et de Néerlandais, pour moitié d'autres nationalités. Plus de cinquante. Dont certains sont déjà revenus. C'est extraordinaire sachant que nous ne sommes ouverts que depuis mars 2022." Sans doute parce qu'ils y ont trouvé les réponses à leurs désirs. "Nous avons plus de 5 000 tours organisés à notre actif, reprend Steven. Et autant de feedbacks, commentaires, remarques, exigences… que nous avons intégrés dans Droom."

Dans ses cordes

Ka drie. Kathleen Aerts a 20 ans quand elle intègre le groupe naissant K3 que d'aucuns qualifieront de "Spice Girls flamandes". Un groupe de trois filles dont les prénoms commencent tous par un K : Kathleen (la blonde), Kristel (la brune) et Karen (la rousse). Elle y restera dix ans, de 1998 à 2009, avant de se lancer dans une carrière solo jusqu'en 2013, date à laquelle elle s'installe en Afrique du Sud. "Je n'ai aucun regret d'avoir changé de vie, dit-elle. J'ai fait ce que je voulais : voir mes enfants grandir. Et je fais aujourd'hui ce que j'aime : organiser des voyages, accueillir des touristes." Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne chante plus. "Je le fais à la demande, lors d'événements ou de mariages. C'est amusant. Mais je suis perfectionniste et ne veux plus chanter de manière professionnelle." Par contre, réminiscence de son passé, au Droom, il y a de la musique partout, dans tous les espaces communs. "C'est comme si on entrait dans un monde différent. Ce qui n'étonne pas les gens qui me connaissent.

