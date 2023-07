Plus de 1000 euros pour réussir à compléter un album Panini ? Pas de quoi freiner l'engouement pour les vignettes depuis plus de 60 ans

Des tablettes de chocolat

En janvier 1945, au milieu des tanks, les Panini ouvrent leur premier commerce familial, un magasin de journaux, au cœur de la ville : le Kiosque du Corso Duomo. Un moment propice pour Olga, la matriarche de la famille, et ses huit enfants puisque la fin de la guerre signe, en plus de la libération, le nouvel essor de la presse. Le succès est au rendez-vous mais deux frères, Giuseppe et Benito, veulent booster encore plus les ventes. Pour ce faire, les deux marchants de journaux regardent la concurrence et remarquent rapidement l’engouement des enfants autour des tablettes de chocolat. Un attrait qui s’expliquait par le fait que les jeunes collectionnaient les photos de footballeurs dissimulés dans les emballages. Une ampoule s’allume sur la tête des frères, qui décident d’appliquer directement cette méthode dans leurs journaux. Encore une fois, les résultats se font rapidement voir.

C'est dans ces rues de Modène qu'à commencer l'aventure Panini. Le kiosque Corso Duomo a désormais été déplacé dans la ferme familiale. ©Copyright (c) 2017 vvoe/Shutterstock. No use without permission.

Conscients de l’emballement général autour de cette idée marketing, Giuseppe et Benito passent un cap, en 1961, et créé le Calciatori (“les footballeurs” en italien NdlR), un album de vignettes à coller reprenant tous les footballeurs du championnat italien. Les stickers étaient alors en carton et lors de l’achat de l’album, un tube de colle était fourni pour compléter l’album. Vendue à 150 000 exemplaires, cette première mondiale signe le début de la dynastie Panini.

De Modène au succès mondial

Déjà un succès en Italie, ce n’est que dans les années 70 que la firme familiale prend un tournant mondial. Tout d’abord parce que lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique, l’album devient multilingue et s’exporte à l’international. Mais aussi parce qu’un an plus tard, l’image autocollante remplace le tube de colle dans l’usine de Modène, véritable révolution technologique à l’époque.

La société se diversifie aussi, et pas seulement en Italie. Au fur et à mesure, des albums reprenant d’autres sports commencent à voir le jour. Et cocorico, La Belgique n’est pas en reste. La branche belge du groupe peut se targuer d’avoir lancé le premier album cycliste en 1971, appelé Sprint et avec comme couverture notre cher Eddy Merckx.

Le premier album de vignettes consacré au cyclisme est belge. ©Panini

Mais au fil des années et jusqu’à aujourd’hui, Panini ne s’est pas limité au domaine sportif dans la création de ses albums. Un développement qui s’est accru principalement après le rachat de la société par le groupe Maxwell lors du décès de la mère de famille en 1987, puis par Marvel Entertainement en 1994.

Animaux, personnages de bandes dessinées, histoire, jeux vidéo, cinéma, la société italienne ratisse large à mesure où un engouement se crée dans le monde. C’est ce qui fait la force de la marque, constate de nombreux analystes. Une stratégie qui leur permet notamment d’être présent dans plus de 120 pays avec neuf filiales en France, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Chili et Brésil.

Des chiffres doublés pendant les grandes compétitions

Si la marque Panini a toujours connu le succès depuis sa création, les chiffres d’affaires varient régulièrement selon les années. En Belgique par exemple, Thierry De Latre du Bosqueau, administrateur délégué de Panini Belgique, constate que lors des dernières éditions de Coupe du monde, le chiffre d’affaires atteignait environ les 17 millions d’euros, contre 1,2 million pour les années plus creuses en événements sportifs.

Ce qui n’empêche pas la société mère d’obtenir un très bon bilan comptable chaque année. La société dans son ensemble a cumulé 758 millions d’euros de chiffre d'affaires pour l’année 2014 et 300 millions l’année suivante. En 2018, le groupe a même atteint un record en dépassant le milliard d’euros.

Panini s’adapte aussi à l’ère numérique. Depuis 2008, la société lance ses albums en ligne. Le principe est le même que pour les stickers physiques, avec comme spécificité la possibilité de “trader” les vignettes par mail ou téléphone. Plus récemment encore, en 2022, l’entreprise s’est lancée dans le périlleux marché des NFT. Toujours être à la page, un leitmotiv qui fait la réputation et la gloire de la société numéro un des albums de collection de vignettes.

4832 vignettes pour un album complet

Combien faut-il débourser pour compléter totalement un album Panini ? Paul Harper, un mathématicien de l’université de Cardiff, s’est penché sur la question. Pour mesurer le montant à sortir de sa poche, il s’est penché sur l’album coupe du monde au Qatar, qui comprend 670 stickers. À 20 centimes la vignette, il faudrait déjà dépenser 167 euros pour le compléter totalement dans le cas où le collectionneur n’aurait aucun doublon. En réalité, le chercheur a conclu qu’il faudrait acheter 4832 vignettes pour battre le hasard et remplir l’album à 100 %, soit 1011 euros en comptant l’achat du livre.

À noter que Panini offre la possibilité de réclamer en ligne les dernières vignettes manquantes, à condition qu’il en reste moins de 50.