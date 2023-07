Ce nouveau pick-up utilise une pile à hydrogène “la plus avancée et la plus puissante du secteur automobile”, selon BMW, qui participe au développement du véhicule avec l’aide de l’entreprise autrichienne AVL. Presque similaire au Grenadier à essence, la seule différence se voit dans sur le capot, avec un renflement pour accueillir la pile à combustible. Un développement stratégique pour le groupe pétrochimique, qui compte bien accroître les synergies avec son secteur historique. En effet, Ineos affirme produire environ 400 000 tonnes d’hydrogène par an.

“Les véhicules électriques à pile à hydrogène sont mieux adaptés aux plus longs trajets, aux utilisations plus intensives pour lesquelles le poids de la batterie nuit à la charge utile et qui nécessitent une autonomie supérieure entre les ravitaillements”, lance Lynn Calder, PDG d’Ineos Automotive.

Durant le festival, le pick-up zéro émission a réussi à faire ses preuves, grimpant des sentiers escarpés sans difficulté particulière par rapport à sa version essence. Aucune date de lancement pour la série n’a pour l’instant été indiquée. La faute au manque d’infrastructure. “La voiture n’aura pas de clients s’ils ne peuvent pas la recharger. Nous devons travailler sur le manque d’infrastructures avec les gouvernements, en particulier dans l’Union européenne”, confie Pamela Amann, l’ingénieure en charge du développement du prototype.

En attendant, un autre modèle entièrement électrique va déjà voir le jour, dans le courant de l’année 2026.

Toyota aussi dans la course à l’hydrogène

En juin dernier, Le constructeur japonais a également dévoilé son intention d’utiliser l’hydrogène comme combustible… pour la course. Invaincu au 24h du Mans depuis 2018, Toyota souhaite participer activement dans une nouvelle catégorie de course de la compétition, entièrement dédiée à l’hydrogène, qui sera introduite en 2026. Baptisée “GR H2 Racing Concept”, le constructeur n’a pas donné de détails sur les spécifications du groupe motopropulseur, si ce n’est qu’il combine un moteur à hydrogène et un système hybride.