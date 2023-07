"Quel fou ce ministre Gilkinet !": Supprimer les vols d'avion la nuit, bonne ou mauvaise idée ?

Une position sur laquelle campent Brussels Airport ou même le lobby Air Cargo Belgium, qui affirment que les vols de nuits sont indispensables pour certains secteurs en Belgique, dont l’automobile et la pharmaceutique.

guillement "L'aéroport, le secteur aérien et les riverains n'ont rien à gagner avec de telles propositions aussi extrêmes et non étayées."

”Brussels Airport est une porte d’entrée essentielle sur le monde pour les citoyens, les entreprises et d’innombrables institutions. L’aéroport est le deuxième moteur de croissance économique du pays, employant 64 000 personnes (directement et indirectement) et représentant 2 % du PIB. L’aéroport est également un hub logistique indispensable pour de nombreuses entreprises”, renchérit Brussels Airport, qui avance également ses efforts pour réduire le bruit et les émissions de CO2.

”Brussels Airport regrette que le ministre fédéral de la Mobilité lance une proposition très ambitieuse qui aura des conséquences négatives imprévisibles sur l’emploi, la connectivité, les exportations et l’économie du pays. Cela se fait sans aucune consultation ou coordination avec l’aéroport et le secteur de l’aviation”, avance l’aéroport, qui ajoute que “l’aéroport, le secteur aérien et les riverains n’ont rien à gagner avec de telles propositions aussi extrêmes et non étayées. Elles ne font que créer de l’incertitude, de l’anxiété et de la polarisation”, ajoute encore l’aéroport.

Quels avantages et inconvénients ?

Précisons d’entrée que les vols “cargos”, pour le transport de marchandises, représentent moins de 20 % des vols à l’aéroport de Zaventem, qui est majoritairement actif dans le transport de passagers.

De plus, la plupart des vols sont effectués en journée. Mais en vérifiant les vols, il y a effectivement des connexions qui se font entre 23h et 6h, comme avec Tokyo, Mumbai, Abou Dabi, etc.

Pour les aéroports et compagnies aériennes, les vols de nuits permettent d’étaler le trafic sur une plus grande fourchette horaire et réduire les effets “bouchons”, et permet d’optimiser cette période, bien que les coûts d’exploitations soient un peu plus élevés (main-d’œuvre, maintenance, sécurité, éclairages supplémentaires, etc.). Néanmoins, certains aéroports sont déjà passés par l’interdiction totale la nuit, comme celui de Francfort en (entre 23h et 5h, depuis 2011), d’Orly (entre 23h30 et 6h).

Et pour les riverains, le survol de nuit peut être un calvaire. Alain Maron (Écolo), le ministre bruxellois de l’Environnement, expliquait en mai dernier que les vols de nuit généraient du stress et des problèmes de santé, qui coûteraient dès lors une fortune à l’économie belge. Selon une étude commandée l’association Bond Beter Leefmilieu, près de 110 000 personnes sont concernées et un seul vol de nuit coûterait 36 000 euros à la sécurité sociale en moyenne, si l’on compte le coût des hospitalisations et des décès liés à ces conditions de vie perturbées.

Enfin, au-delà des nuisances sonores, les vols de nuits prolongent les dégâts sur la qualité de l’air dans la zone. Enfin, alors que l’aviation est pointée du doigt pour son impact environnemental et que l’Union européenne veut atteindre la neutralité carbone, la question des restrictions se pose, malgré les enjeux économiques. Mais, selon notre source, le ministre revient sur ce dossier – qui était quasiment à l’abandon ces dernières années – pour “gagner les voix des électeurs du ring à quelques mois des élections”. Reste à voir si la Vivaldi va soutenir l’idée de son ministre de la Mobilité, qui a annoncé cela en surprenant avant tout ses partenaires.