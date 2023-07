SD Worx facilite le télétravail à l’étranger pour ses employés

Cet été SD Worx, l’entreprise spécialisée dans les ressources humaines, va permettre à ses employés de pratiquer plus facilement le “workation”. Autrement dit, il leur sera désormais plus simple de télétravailler à l’étranger. Le prestataire de services de ressources humaines prétend “offrir ainsi à ses employés encore plus de flexibilité et d’autonomie pour leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.”