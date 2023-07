Un iPhone première génération vendu à plus de 190 000 dollars aux enchères

Une somme astronomique, qui s’explique par le fait qu’il s’agit d’un modèle 4 Go, très prisé pour sa rareté puisque la production de celui-ci a rapidement été abandonnée au profit du modèle 8 Go, mieux fourni en stockage donc. “La provenance du téléphone est vierge car l’expéditeur faisait partie de l’équipe d’ingénierie d’origine d’Apple lors du lancement de l’iPhone. Les collectionneurs et les investisseurs auraient du mal à trouver un exemple supérieur. Pertinence et rareté constituent une formule gagnante pour cet objet de collection”, souligne la maison de ventes.

En tenant compte du fait que le prix initial de l’objet était de 499 dollars, la valeur de cet Iphone a donc été multipliée par 380.

Les objets Apple ont la cote aux enchères

Ce n’est pas la première fois qu’un Iphone affole les compteurs. En février dernier, le même modèle avait déjà été vendu pour la somme, plus modeste, de 63 356 dollars. Mais le smartphone n’est pas le seul objet qui attire les collectionneurs.

Depuis le décès de Steve Jobs, ancien PDG et cofondateur de la marque à la pomme, de nombreux objets signés se retrouvent aux enchères. Avec à chaque fois des sommes astronomiques. Un manuel d'utilisation d'ordinateur Apple II a par exemple été vendu 787 484 dollars à la fin de l’année 2021. Une preuve de plus que l’homme au col roulé noir a toujours son aura auprès des aficionados de la marque, 12 ans après son décès des suites d’un cancer du pancréas.