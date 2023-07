À l'époque, le Paris-Dakar traversait toute l'Afrique et le Sénégal était le pays où les gens étaient les plus souriants et accueillants", raconte Albert Michiels. Le rallye "qui lui a fait découvrir l'Afrique et les Africains", il le connaît bien. Il l'a fait huit fois entre 1985 et 2009, en voiture ou en camion. "Il y a sept ans, raconte le descendant du tailleur Michiels et fondateur de Restauration Nouvelle (neuf restaurants et cinq lieux d'événements), un ami actif dans la construction m'a suggéré de voir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose au Sénégal. Mon épouse et moi sommes allés sur place et avons cherché un endroit en dehors des sentiers battus." Ils optent pour 11 ha à 120 km au sud de Dakar, aux portes de la région du Sine Saloum, au bord de la mer. À côté d'une réserve de 2 000 hectares abritant énormément d'oiseaux, notamment.

Les travaux débutent en 2016, avec une entreprise locale "avec laquelle tout s'est passé merveilleusement bien". Le lodge ouvre en 2018. Le Patrick's Lodge, du nom du meilleur copain d'Albert Michiels, décédé six mois avant l'ouverture, avec lequel il faisait des rallyes "partout dans le monde" et avait racheté des vignobles à Bordeaux. Le site compte 10 chambres (avec deux maisons de 2 chambres et une de 4), deux piscines et 400 mètres de littoral. "La région était encore très sauvage. Depuis, la piste s'est transformée en une route asphaltée et l'endroit commence à s'ouvrir au tourisme…"

Troisième projet en route

Le passionné n'allait pas s'arrêter là. Il achète le terrain voisin (10 ha) à un vieux monsieur à qui il promet de garder le nom du lieu, Yokan, comme "se reposer sous un baobab". Une belle invitation… Le Yokan Lodge démarre en 2021, pendant le Covid. "Nous avons cru qu'il n'y aurait pas de clients puisque les Européens ne venaient plus au Sénégal. Mais par contre, les Sénégalais qui avaient certains moyens et qui avaient l'habitude de se rendre en Europe en été, ont cherché des logements luxueux dans leur pays. Des Dakarois mais aussi des Ivoiriens et des Nigériens. Une très belle clientèle. Ce qui nous a lancés", indique Albert Michiels qui n'hésite pas à définir le lodge comme "l'endroit le plus haut de gamme du Sénégal". "Nous respectons le style local en y ajoutant une note de luxe qu'il n'y avait pas là-bas", précise-t-il. Au menu, deux villas de 2 chambres avec piscine privée, 3 suites avec piscine privée et 3 suites océan. Et ici aussi, 400 mètres de littoral. Depuis ont été ajoutées 2 tentes avec 2 piscines et de grandes terrasses.

Un troisième projet est en route, à 50 km de là, en bordure de la mangrove du Sine Saloun cette fois. "Nous attendons les permis et nous commencerons les travaux après la saison des pluies, en septembre-octobre." Ils devraient durer un an et demi. Sont prévues une douzaine de chambres séparées. "Nous voulons des endroits intimistes car les gens cherchent de plus en plus l'espace, le calme."

Le Yokan Lodge a démarré en plein confinement. La clientèle africaine a apprécié. “Ce qui nous a lancés”, dit Albert Michiels. ©D.R.

Épouse, fille, petit-fils…

Les deux lodges emploient 75 personnes originaires des villages environnants et des villes alentour dans un rayon de 150 km (celles-ci logent alors sur place). "C'est ma fille aînée Coralie qui assure la gestion des lodges en collaboration avec Wilson, le fils de Sybille, une de mes autres filles", se réjouit cet amoureux du Sénégal qui y passe… 15 jours par mois. Son rôle à lui ? "C'est ma passion. Enfin, la nôtre car ma femme est aussi impliquée que moi dans le projet. Je m'occupe des travaux et jardins, ma femme de la déco et de la supervision de la cuisine. Nous lançons les lodges, nos enfants les dirigent et nous allons sur place pour veiller au grain. Car quand vous faites du haut de gamme - et au niveau du prix, c'est aussi du haut de gamme (320 euros la chambre pour deux personnes avec pension complète au Patrick's Lodge et 470 euros au Yokan Lodge) -, il faut que tout soit nickel de chez nickel."

Le chiffre d'affaires cumulé (à chaque lodge correspond une société sénégalaise) devrait s'établir à 1,8 million cette année. Il s'élevait à 1,2 million en 2022. La clientèle se partage aujourd'hui à 50-50 entre les Africains (parmi lesquels les Sénégalais sont majoritaires) et… les autres dont les Belges et les Français en tête. "Cette mixité est très importante pour nous. Nous ne voulons pas avoir une image trop européenne. Le charme, c'est que tout le monde, Africains et Européens, peut se retrouver et discuter, je trouve cela très important", dit Albert Michiels. Et de confesser : "Moi-même, j'adore écouter les histoires des habitants et m'intéresser à la façon dont ils vivent." Africain de cœur, assurément…

Et le futur ?

Y aura-t-il d’autres lodges à l’avenir ? “Je vais voir, j’ai 75 ans, cela dépend aussi de ce qu’en pensent nos enfants”, sourit celui qui continue, lorsqu’il est en Belgique, à passer dans tous les établissements du groupe Restauration Nouvelle “pour aider au maximum”. “Mais je trouve que l’Afrique est en plein développement actuellement et qu’il y a énormément de choses à faire. Mon petit-fils, en plus du lodge, s’est ainsi lancé dans l’élevage de poulets et les potagers à grande échelle”, s’enthousiasme Albert Michiels.

