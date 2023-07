Bientôt une ligne directe entre Schaerbeek et Paris ?

Ce train de ligne classique proposerait cinq allers-retours par jour, et avec commes gare intermédiaires Creil, Aulnoye-Aimeries pour la France et Mons, Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi et Bruxelles nord pour la Belgique.

Les discussions semblent déjà bien avancées puisqu’une date de lancement serait déjà prévue, pour le 15 décembre 2024.

Plus d'informations à venir.