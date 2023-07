Hold up de 4 milliards d'euros d'argent public à bpost ? "Certains éléments du livre sont trompeurs"

Coûts gonflés ?

Ce montant de 4 milliards avait été sorti il y a quelques mois par De Standaard. Il correspond à la somme de toutes les aides d’État dont l’entreprise publique – détenue à 51 % par l’État belge — a bénéficié, à commencer par celle de 175 millions d’euros par an pour la distribution de journaux et de magazines. Une des pièces nouvelles apportées par les deux auteurs du bouquin — qui travaillent pour le journal en ligne Business AM — est la note envoyée aux autorités du pays (le Parquet, l’Autorité belge de la concurrence et Cour des comptes) où l’ancien CEO Dirk Tirez explique tout le montage mis en place par bpost. Cette note devrait aider les autorités dont les enquêtes sont toujours en cours – à vérifier si les coûts impartis correspondent bien à la réalité ou s’ils ont été artificiellement gonflés. Précision importante : Dirk Tirez l’a écrite après qu’il eut été remercié par le conseil d’administration présidé par Audrey Hanard.

”Le mémorandum de 25 pages, destiné à la Commission européenne, décrit de manière très détaillée comment cette dernière a été induite en erreur pendant des années par l’État belge. Les régulateurs de la concurrence ont été systématiquement trompés avec des informations fantaisistes et des calculs de coûts gonflés, ce qui a permis à bpost de recevoir des subventions beaucoup trop élevées” , résume Wouter Verschelden.

Autre information du livre de quelque 150 pages, ce système était lancé déjà en 2013 du temps de l’ancien ministre socialiste flamand Johan Vande Lanotte, soit un an après que la Commission européenne a fixé les règles du jeu de la concession.

Bpost a fait savoir aux auteurs du livre, par le biais de ses avocats, qu’il se réserve le droit d’entamer des poursuites judiciaires. Interrogée par La Libre, l’entreprise publique répond qu’elle “ne souhaite pas répondre aux suspicions et accusations formulées dans le livre, mais tient à souligner que le titre et divers éléments qui y sont mentionnés sont trompeurs et non étayés”. L’entreprise souligne également que, “pour tous les contrats qu’elle a avec les différentes autorités publiques, d’excellents services sont fournis quotidiennement par les milliers de facteurs et factrices”. Et de rappeler que “bpost est et reste une entreprise solide sur le plan financier et économique”.

(1) MediaNation. Prix : 26 euros