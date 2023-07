Soupçons de vol de données : nouvelle défaite en justice pour Degroof Petercam

Nouvelle défaite pour la banque privée Degroof Petercam dans l’action en justice qui l’oppose à deux de ses ex-employés qu’elle soupçonnait de vols de données. Dans un jugement qui vient d’être rendu, le tribunal du travail de Bruxelles a jugé non fondée la requête de la banque qui voulait avoir accès au support informatique des deux ex-employés et les faire examiner par un expert indépendant. Il estime qu’il n’y a pas d’apparence de droit d’un vol de données. C’est donc la troisième (et dernière ?) action en justice perdue par la banque privée.