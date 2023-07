Barbie: comment Mattel s'inspire de Marvel pour créer un nouvel empire ?

Depuis sa présentation au Salon du jouet de New York en mars 1959, Barbie et ses près de 200 déclinaisons se sont vendues à plus d’un milliard d’exemplaires, soit environ 80 millions de poupées par an. La pandémie de Covid-19 a particulièrement profité à Mattel, avec des ventes trimestrielles en augmentation de 29 % par rapport à une décennie précédente plus creuse en termes de chiffres pour la marque. Il faut dire que depuis l’arrivée de Ynon Kreiz à sa tête en 2018, l’entreprise reprend progressivement du poil de la bête grâce à son changement de stratégie.

Ce nouveau film arrive donc à point nommé pour la société de jouets, qui compte bien surfer sur la vague pour étendre son empire en misant sur une stratégie de franchise, comme d’autres l’ont fait auparavant. “Nous regardons Marvel comme une très bonne analogie. Dans cette direction, c’est ce que nous croyons pouvoir atteindre en termes de force, d’attrait et d’intégration d’une base de fans pour nos franchises”, déclarait le PDG en 2022 au magazine américain “Time”.

À lire aussi

Des films à la chaîne

Pour ce faire, Mattel investit et va continuer à développer au maximum sa branche dédiée au cinéma. En plus de Barbie, quatorze autres films ont déjà été annoncés, tirés des autres marques du groupe : Hot Wheels, Polly Pocket, UNO et bien d’autres. Le “New Yorker” va même plus loin en affirmant que 45 projets seraient déjà en développement.

Si cette dernière information n’est pas confirmée par la société de production, tout laisse à penser que Mattel Films suit de près les traces de Marvel Studios (racheté par Disney en 2009). En effet, depuis 2008, l'entreprise a déjà produit 32 films de super-héros (Iron-Man, Avengers, Thor, etc.) et onze autres sont en préparation jusqu’en 2026. Et ce, sans compter les séries du même genre proposées via la plateforme Disney + ou les premiers films Spider-man au début des années 2000. Et avec les résultats suivent pour le géant Marvel puisqu’avec leurs 21 premiers films depuis leur lancement, la société de production a généré plus de 17 milliards de recettes, soit 800 millions par film. Mieux encore : entre 2012 et 2022, dix films ont dépassé le milliard de dollars. Une ascension énorme donc, sachant qu’en 1996, le groupe Marvel déposait le bilan. De quoi inspirer et donner de l’espoir au groupe Mattel.

À lire aussi

Collaborations et produits dérivés

Pour comprendre la stratégie marketing des franchises, se limiter aux recettes des films serait une erreur. En effet, le film et ses revenus dans les salles ne sont que la partie cachée de l’iceberg. Les produits dérivés font, eux aussi, une rentrée conséquente d’argent dans les caisses. En 2016 par exemple, soit un an avant la sortie de Spiderman Homecoming, les divers mugs, posters, peluches, déguisements et autres accessoires brandé 'l’homme araignée' auraient rapporté 1,3 milliard de dollars à Marvel.

Avec le film Barbie, Mattel compte bien suivre cette tendance et a déjà commencé l’élaboration de nouvelle poupée. Une Barbie portant les traits de l’actrice Margot Robbie, mais aussi une nouvelle panoplie de tenues. Mais pas que. Une corvette télécommandée Hot Wheels, une réplique à construire de la marque de jouet Mega de la “maison de Rêve”, tout y passe.

Les collaborations vont également bon train pour le groupe. Si pour l’instant, Mattel les dévoile au compte-goutte, le nombre de marques qui ont décidé de s’associer avec Barbie commence à devenir une sacrée liste. Primark, qui a l’habitude de surfer sur la pop culture pour vendre ses vêtements, est évidemment de la partie, mais aussi Gap, Kiabi, Carrefour, les chaussures Crocs, le maquillage Nyx, les vernis OPI, et bien d’autres. En France, même la Poste y est allée de son timbre collector Barbie.

Quatre timbres à l'effigie de Barbie sont proposés par La Poste en France. ©La Poste

À lire aussi

Mais si le succès du film n’est plus à remettre en doute vu l’engouement qu’il suscite auprès des fans, seul l’avenir permettra de savoir si la piste de Mattel de se lancer dans le monde des franchises connaîtra la même dynamique que son “cousin Marvel”.