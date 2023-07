Brussels Airlines va amener plus de 10 000 festivaliers à Tomorrowland

Ce vendredi 21 juillet, Tomorrowland rouvrira ses portes et accueillera plus de 400 000 festivaliers à Boom, dans la région anversoise. Comme chaque année, l’événement attirera de nombreux étrangers, dont une partie viendra par les airs. Brussels Airlines annonce ainsi avoir vendu plus de 10.570 billets à des voyageurs de 102 nationalités différents et qui viendront au rassemblement mondial de musique électronique. Cette année, ce sont les Espagnols, suivis par les Suisses et les Britanniques qui se sont montrés les plus friands de ce package “vol + entrée au festival”.