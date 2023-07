Cyclomedia a finalisé la cartographie “la plus précise et actualisée” du territoire belge

Les voitures de Cyclomedia ont parcouru plus de 100 000 km pour cartographier la Belgique. Durant ce périple de quelques mois, elles ont capturé plus de 16 millions d’images panoramiques, au niveau de la voie publique, grâce à quatre caméras équipant chaque véhicule. Outre la capture d’images à 360° (en très haute résolution et en couleurs), les voitures de Cyclomedia ont réalisé, simultanément, un scanner 3D grâce à la technologie LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging). Cette technologie, qui consiste à déterminer la distance par rapport à un objet ou une surface à l’aide d’impulsions laser, fournit un nuage de points représentant l’environnement extérieur qui peut ensuite, au moyen d’un logiciel, être converti en un modèle 3D.

”Chaque mois, nous explique Bart Verbeeck, directeur commercial de Cyclomedia en Belgique, nos 70 voitures effectuent 44 000 km pour capturer et visualiser l’espace public, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Aux Pays-Bas, nous enrichissons aussi nos données avec des photos aériennes”. Cyclomedia, une ancienne spin-off de l’université de Delft créée au début des années 1980, est active dans 31 pays. Contrôlée par le fonds d’investissement britannique Volpi Capital, la société emploie plus de 300 personnes, dont 5 en Belgique, et a réalisé un chiffre d’affaires de 71,4 millions d’euros en 2022.

"Nous collaborons activement avec Proximus pour calculer et prévoir les coûts de construction d'un nouveau réseau de fibre optique."

Pourquoi, nous direz-vous, capter autant d’images de l’espace public alors que Google fournit, depuis plusieurs années, des géodonnées précises via son service “Street View” ? “Nous fournissons des données à la fois plus précises et plus actualisées (elles sont renouvelées chaque année, NdlR)”, répond Bart Verbeeck. La valeur des données de Cyclomedia tient surtout aux informations qu’elle en extrait pour ses clients (entreprises, administrations publiques, …). Selon les demandes de ses clients, Cyclomedia applique des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) pour offrir non seulement une cartographie approfondie de la complexité d’un environnement extérieur, mais aussi de simuler des modifications de cet environnement. “Par exemple, nous collaborons activement avec Proximus pour calculer et prévoir les coûts de construction d’un nouveau réseau de fibre optique ou avec Fluvius pour inventorier des actifs tels que l’éclairage public pour déployer la technologie LED durable”.

Les cas d’application sont multiples : déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, aménagement de pistes cyclables, évaluation des risques couverts par une société d’assurance, analyse de l’état de la surface des routes en vue de travaux d’entretien, développement de projets immobiliers, … “Grâce à l’accès à nos géodonnées et à leur traitement par l’IA, les acteurs privés et publics ne doivent plus envoyer de collaborateurs sur le terrain pour découvrir les caractéristiques des lieux et prendre les mesures, plaide Bart Verbeeck. Elle va pouvoir tester et analyser différentes solutions en accédant à une copie numérique d’une zone particulière, ce qui représente un gain de temps et financier considérable.”

Au départ de la visualisation des espaces publics, l'utilisateur peut simuler différentes options. ©Cyclomedia

Outre les secteurs des télécommunications, des infrastructures ou de la construction, les pouvoirs publics locaux sont très demandeurs de ce type de données précises et à jour car elles facilitent grandement les travaux et la maintenance des voiries. En Flandre, plus de 50 % des villes et communes sont déjà clientes de Cyclomedia. “Notre objectif est d’atteindre les mêmes pourcentages à Bruxelles et en Wallonie, avance Bart Verbeeck. À un horizon de trois à cinq ans, nous avons l’ambition de devenir la plateforme de référence pour les géodonnées”.