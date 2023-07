La province de Liège bientôt équipée de la fibre en “aérien” grâce à un partenariat entre Unifiber et Resa

”Unifiber et Resa viennent de signer une convention qui va permettre aux citoyens wallons de bénéficier d’un internet ultra-rapide en réduisant la durée et les nuisances des chantiers dans les communes de la province liégeoise où la fibre optique est déployée par Unifiber”, précisent les deux entreprises.

Resa, qui est donc gestionnaire de réseaux, met donc à disposition son infrastructure. “Forte de ses 950 collaborateurs, l’entreprise installe et gère quelque 14 000 km de réseau électrique et 4 000 km de réseau gazier pour plus de 700 000 clients”, précise l’entreprise.

Un avantage par rapport au réseau souterrain ?

Si les réseaux “aériens” sont plus soumis aux intempéries (donc à des potentielles opérations de maintenance) et impactent davantage l’esthétisme des rues, ils permettent également d’intervenir plus rapidement que s’il faut ouvrir un trottoir pour régler une panne. “La qualité de service de la fibre reste similaire et tout ce qui est infrastructures de cœur de réseau reste en sous-terrain”, nous précise Gil Simon, CEO de Resa. “En Flandre, c’est souvent en sous-terrain mais en Wallonie moins. Ceci permettra de connecter 35 000 foyers rapidement, dans des zones où le déploiement de la fibre aurait été impossible autrement”, ajoute Nico Weymaere, qui se félicite du chemin parcouru par sa société fondée il y a tout juste deux ans et qui emploie une trentaine de personnes.

Quels opérateurs ont accès ?

Proximus étant client et actionnaire d’Unifiber, on peut se demander qui aura accès au réseau. “Tous les opérateurs”, répond Nico Weymaere, CEO d’Unifiber. “Nous sommes neutres. Le réseau que nous développons est ouvert, tous les opérateurs sont les bienvenus et gérés de la même manière, sans discrimination. C’est une exigence de l’IBPT (le régulateur fédéral, NdlR) de toute façon”, ajoute-t-il. Il précise également que l’investissement dans les 17 communes en province de Liège concernées par cette étape représente environ 100 millions d’euros et que l’investissement global final en Wallonie d'ici 2028 monterait à 1 milliard d’euros. “Nous avions besoin d’une solution qui permette aux habitants de bénéficier de cette technologie du futur tout en subissant un minimum de nuisances lors du déploiement”, renchérit-il.

”C’est un travail d’envergure que les équipes de Unifiber sont en train de réaliser en Wallonie. Plus de 10 000 km de fibre optique vont être installés afin de permettre à 600 000 foyers wallons (particuliers, PME et services publics) de bénéficier d’un internet ultra-rapide et stable”, précise Unifiber.

Les communes liégeoises – dont certaines qui sont encore en travaux à cause des inondations d’il y a deux ans – qui seront fibrées par Unifiber sont Amay, Bassenge, Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Dison, Fléron, Hannut, Herve, Huy, Malmédy, Oupeye, Soumagne, Spa, Verviers, Visé, Wanze et Waremme.