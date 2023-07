Olivier Snanoudj (Warner Bros. Discovery) : “Le public revient dans les salles mais nous sommes encore en période de convalescence”

Les salles bruxelloises du groupe UGC ressortent des classiques Warner, cet été. Au même moment, Barbie, nouvelle production Warner, arrive sur les écrans. L’occasion de passer en revue les enjeux du moment avec Olivier Snanoudj, Senior Vice-Président de la distribution cinéma pour Warner Bros. Discovery. France et Benelux.

Quel est votre constat sur la reprise de la fréquentation dans les salles ?

Pendant le Covid, le secteur a vécu dans la crainte d’un effondrement du cinéma en salles. Et même à la reprise, le retour du public a été très lent, parce que beaucoup d’entre eux avaient perdu leurs habitudes, en avaient pris d’autres. Il y avait ce traumatisme du Covid, de ne plus sortir de chez soi. S’y est ajouté le développement des plateformes, qui a fait exploser l’offre à domicile […]. Le fait de fermer aussi longtemps a provoqué une cassure. Il a fallu du temps pour faire relancer la machine. […] Mais depuis cette année, et notamment depuis Avatar 2, le public nous a rappelés, comme à chaque crise, que nous sommes un secteur de l’offre : quand l’offre est là, le public aussi. […] Si l’on regarde un peu plus en détail, on observe néanmoins partout dans le monde que si le public revient, la fréquentation est beaucoup plus polarisée sur certains films. Les films qui fonctionnent, fonctionnent peut-être plus qu’avant. Voir un film comme Avatar 2 en période post-Covid faire les scores qu’il a faits partout dans le monde, c’est assez hallucinant. Mais il y avait déjà eu le cas avec Spider-Man No Way Home l’an dernier qui avait surperformé. On a vu Super Mario Bros également au printemps. […] Par contre, les films qui ne fonctionnent pas sont des échecs plus cuisants qu’auparavant. […] Nous l’avons vu tout au long du mois de juin. Il y a sûrement plusieurs explications, peut être différentes selon les films. Nous [Warner] l’avons vécu avec The Flash par exemple. […] À l’inverse, on peut aller très haut quand le public en veut. Il y a une très forte attente sur Barbie. Quant aux prochains mois, je serais d’un optimisme prudent. Parce que nous sommes encore en période de convalescence. Au final, cette année 2023 devrait être une bonne année. En ce qui concerne 2024, il y a encore des points d’interrogation, notamment sur la quantité d’offre américaine.

Dans la presse professionnelle américaine, certains mettent en avant la trop grande proximité entre la sortie des films de l’été, pour expliquer les échecs récents.

Je ne crois pas. Plus il y a de films, plus cela crée d’envie et je pense qu’on va le voir avec la proximité des sorties de Mission : Impossible, Oppenheimer et Barbie. Par exemple, l’été dernier, c’est un peu Top Gun : Maverick qui a porté tout seul la reprise du marché. Mais s’il n’y a pas d’autres films qui prennent le relais derrière, on perd assez vite le public. Donc il faut créer une envie, une habitude d’aller au cinéma. L’offre qui s’enchaîne est plutôt une bonne chose. Le mois de juin est toujours un mois compliqué pour nous en Europe. Entre la fin des classes, le début du beau temps, les événements sportifs, il y a plein d’événements qui se bousculent… C’est le deuxième mois de fréquentation le plus faible de l’année. Or pour les Américains, c’est un des mois les plus forts. Donc, ils sortent la plupart des grandes productions à cette époque-là. Mais le fait d’avoir une offre régulière qui entretient l’envie d’aller au cinéma régulièrement est plutôt quelque chose de positif.

Aux États-Unis, il y a sur les réseaux sociaux une espèce de bashing systématique du PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, qui semble injuste compte tenu de ce qu’il a mis en œuvre pour redresser le groupe.

David Zaslav est un grand professionnel, qui dirige avec grand succès depuis plus de 25 ans Discovery, un groupe de télévision par câble et satellite. Quand Discovery a racheté Warner, il a eu une analyse très pointue et a été le premier à préconiser de pérenniser une fenêtre d’exploitation salle, après que l’ancienne direction de la Warner a fait des expériences sur les sorties simultanées pendant la période du Covid – c’était un autre contexte. Il a également préconisé d’arrêter de produire des films directement pour les plateformes, suivant le raisonnement logique que si un film plaît au public des salles, il plaira au public de la plateforme, qui est souvent le même d’ailleurs. Un film qui sort en salles a beaucoup plus de valeur qu’un film qui va directement sur une plateforme. Pourquoi ? […] Ce n’est pas juste le fait d’être exposé sur un grand écran. C’est aussi le travail que nous, distributeurs, faisons pour amener le film au public. C’est nous qui créons la valeur du film aux yeux du public. C’est en quelque sorte la naissance du film aux yeux du public. […] Une fois que cet effort est fait, il profite au film pendant toute son exploitation successive sur différents médias. […] Quel que soit son succès, il laisse une trace […]. David Zasslav est le premier qui a réaffirmé cela avec force. Les autres studios lui ont emboîté le pas. Pour autant, ce qui est apparu évident également, c’est qu’on ne peut plus avoir des fenêtres aussi longues qu’auparavant. Il y a eu beaucoup d’études faites par les studios, et par d’autres, sur le bon délai à appliquer afin qu’il n’y ait pas d’impact majeur sur les entrées en salles. […] Nous n’avons aucun intérêt à faire du mal à la salle, au contraire, puisque plus un succès en salle est important, plus le film aura de l’audience sur ses exploitations successives. Mais il y a un besoin d’accélérer ces fenêtres, en fonction du niveau de succès du film.

C’est un discours qui passe facilement, en France, avec la chronologie des médias ?

En France, nous sommes les champions de la régulation. La fenêtre salle est inscrite dans la loi et le délai est fixé actuellement à quatre mois. Or, aujourd’hui, quatre mois, ça n’a plus aucun sens. On essaye de convaincre les exploitants. Je pense qu’au fond, ils sont convaincus… À terme, une fenêtre trop longue finit par faire du tort puisque les films sortent partout dans le monde plus rapidement et que le piratage est toujours un fléau que nous subissons. Il y a peu de films qui tiennent quatre mois dans les salles. Et si le cas se présente, on peut repousser la date de sortie en vidéo.

On entend parfois que l’industrie du cinéma traverse sa plus grande mutation. Quels sont les défis des prochaines années ?

La plus grande mutation [récente] a été le passage à la projection numérique. Notre challenge permanent est de convaincre les gens de sortir de chez eux et de venir au cinéma. Pour ça, il faut que nous proposions à la fois une offre de grande qualité – c’est-à-dire les films les plus attractifs, les plus originaux : c’est notre travail. Et puis les présenter dans le plus bel écrin possible : c’est le travail des salles. Aujourd’hui, on peut avoir, même sans être milliardaire, des conditions de vision chez soi d’excellente qualité. Il faut que la salle continue à offrir une qualité optimale. Par exemple, le développement des formats premium est une réponse, parmi d’autres. La fluidité de l’accès aux salles en est une autre, et elle a beaucoup progressé ces dernières années. Aujourd’hui, on ne fait plus la queue, on peut acheter son billet à l’avance, en ligne. Venir au cinéma doit être un pur plaisir. C’est le challenge, mais les salles continuent à investir dans ce sens. Pour notre part, nous continuons d’essayer d’offrir les meilleurs films et de les amener le mieux possible au public. L’expérience collective d’aller voir un film ne sera jamais remplaçable. Il faut garder une certaine exclusivité, comme notre Studio l’a réaffirmé. Le film, on le voit d’abord au cinéma et uniquement au cinéma dans un premier temps.