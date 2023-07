"Je suis tombée amoureuse de cet endroit. On a une vue à 270 degrés sans vis-à-vis. On voit la mer, le parc naturel d’Arrabida”, raconte Florence Descampe, qui évoque la propriété de 5 hectares au sud de Lisbonne qu’elle a achetée en 2019. L’objectif de cette ancienne joueuse de golf professionnelle : en faire son lieu de vie (elle partage son temps entre le Portugal et la Belgique) mais aussi l’endroit où elle peut organiser des stages de golf, de sport, accueillir des entreprises….

“J’avais envie de créer un lieu particulier qui associerait le golf et les conseils d’un pro qui a une connaissance différente du jeu, qui sait comment s’entraîner, se concentrer. De plus j’ai donné cours quand j’avais trente ans et cela m’avait beaucoup amusé”, raconte cette sportive de 54 ans qui a passé sa jeunesse sur les greens, son père ayant créé le golf de Rigenée, près de Villers-la-Ville.

De la lumière mais pas trop de chaleur

Son choix pour ce projet se porte sur le Portugal. “Pour des bons greens, il faut du soleil et donc aller dans le sud. J’ai moi-même besoin de luminosité mais je n’aime pas trop la chaleur. Et puis je voulais être aussi près d’une capitale pour ne pas me retrouver loin de tout.” Au départ, le souhait de Florence Descampe était de trouver une maison sur un golf. C’était avant de tomber sur cette propriété qu’elle rénove complètement et qu’elle rebaptise Quinta Libelula.

“Le nom m’est venu lors d’une balade en forêt avec une amie. Elle portait des boucles d’oreilles en forme de libellule. Le nom me va finalement bien. La libellule est un insecte qui ne recule pas. Quand il y a un obstacle, elle le contourne.” Et des obstacles Florence Descampe en a rencontré durant ce projet. “Comme nous sommes sur un parc naturel, les autorités communales et les autorités du parc se sont renvoyé la balle. Ces dernières sont très strictes et limitent le plus possible les constructions.” Pour rénover cette construction, qui date des années 90, cela lui a pris quatre ans au lieu des deux initialement prévus. “Et ce n’est pas à cause de la crise sanitaire. J’ai eu du mal à trouver de bons entrepreneurs. Je désirais rénover dans les règles de l’art”. Elle opte pour un style contemporain avec de grandes baies vitrées.

Quinta Libelula offre désormais sept chambres qui donnent toutes sur l’extérieur. “J’ai beaucoup fait moi-même. J’ai entre autres dessiné chaque chambre et chiné les meubles”, détaille Florence Descampe qui ne souhaite pas donner de chiffres sur les montants investis.

Elle attend encore sa licence d’utilisation avant de construire ses infrastructures sportives. “Toutes les semaines on me dit que le document va arriver.” Elle envisage de construire une zone wedging (les coups de 30 à 80 mètres) et un green pour le putting (coup joué sur le green pour envoyer la balle vers le trou). “Le wedging est la base du swing. Le putting est essentiel mais difficile à aborder car pour bien apprendre il faut un entraînement intensif. Il importe de passer du temps avec les gens pour leur enseigner la technique et la lecture du terrain.” En attendant d’avoir ses propres infrastructures, elle donne ses stages (de 2 à 6 personnes pour 2 à 6 jours pour des prix entre 1000 et 3500 euros) sur un golf des environs.

Des petits groupes

Pour l’assister, Florence Descampe a engagé une personne à plein temps et a recours à des extérieurs pour le nettoyage, la cuisine,… Elle songe à trouver un associé. “Si je veux exploiter l’endroit à sa juste valeur, il faut quelqu’un pour m’aider.” C’est elle qui donne les stages de golf. Les gens viennent d’ailleurs pour cela. “Les stages sont ouverts à tout le monde. Nous avons des demandes de famille, de personnes qui souhaitent fêter leur anniversaire,… Nous allons aussi proposer des dates fixes en fonction des niveaux. Mais nous gardons toujours l’idée des petits groupes de maximum 4-5 personnes pour pouvoir bien travailler.” Dans ses stages, le golf pourra être associé à d’autres sports : il y a des terrains de paddle à 800 mètres, la mer est à 4 km, la région est connue pour le VTT et le vélo de route,… “L’idée est d’aller dans le dépassement de soi.” Elle propose aussi de louer la maison à des entreprises qui cherchent un endroit pour un événement avec leurs employés et aimerait développer des semaines à thème. Autour du dépassement de soi notamment.

La propriété compte également un verger et un potager. “J’ai tout planté”, raconte Florence Descampe qui travaille elle-même dans les jardins. Son but est aussi de produire son propre jus de pomme, son huile d’olive, son miel. “Durant les semaines de stage, j’aimerais qu’on puisse vivre en autonomie, avec ce qu’on a produit.”

Un environnement pour progresser

Florence Descampe souhaite pouvoir donner cours à des groupes de femmes. “Il y a encore beaucoup de préjugés sur les femmes et le sport. On reste dans une société patriarcale”, estime Florence Descampe. Si les femmes sont en général moins bien payées que les hommes dans le sport, ce n’est ce débat-là qui l’intéresse. “Je pense que les femmes ont de grandes capacités sportives et de dépassement de soi. Avoir cours avec une femme les aide à se dépasser. Progresser est une question de volonté – tout le monde peut y arriver – et d’environnement. Dans le golf mais ailleurs aussi. Pour progresser, il faut se donner les moyens et se mettre dans de bonnes conditions.”

