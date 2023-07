Comment expliquer le rebond des transactions immobilières en juin ?

Baromètre des notaires ©IPM Graphics

Le rebond au deuxième trimestre n’est pas lié à des conditions de financement plus intéressantes. Car, comme on sait, les taux ont continué à monter ces derniers mois suite à un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Les taux pour un emprunt hypothécaire tournent autour de 4 %.

Alors, comment interpréter ce revirement. “Il n’y a pas vraiment d’explication sauf peut-être une confiance du consommateur un peu meilleure”, nous répond le notaire Sylvain Bavier, porte-parole de Notaire.be.

Moins de jeunes acheteurs

Au niveau des prix, la tendance reste variée selon les régions et les types de biens au premier semestre 2023.

Les prix des maisons baissent de 1,4 % et de 4,1 % en Wallonie et à Bruxelles, et ils augmentent de 1,7 % en Flandre. C’est toujours à Bruxelles que le prix moyen d’une maison est le plus élevé (536 712 euros). “Ces dernières années, le prix moyen d’une maison en Belgique n’a cessé d’augmenter. À titre de comparaison, en 2018, il fallait débourser 253 608 euros et au semestre dernier 320 937 euros”, note Me Sylvain Bavier”.

Pour les appartements, les prix sont à la hausse sauf à Bruxelles où le prix moyen reste un peu plus élevé (273 208 euros) qu’en Flandre.

Troisième constat de Notaire.be déjà perceptible précédemment : Les jeunes acheteurs ont été un peu moins présents sur le marché. Au 1e semestre, l’âge moyen des acheteurs était de 40,2 ans (39,6 ans en 2018). Les notaires constatent aussi une diminution de la proportion d’acheteurs dans la tranche d’âge inférieure ou égale à 30 ans (27,3 %). Le communiqué ne donne pas d’explication, mais la hausse des taux d’intérêt couplée à des prix qui se maintiennent y sont sans doute pour quelque chose.