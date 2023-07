Il y a un an, la valeur de Netflix était en chute libre en raison de la diminution du nombre d’abonnés, de la remise en question des modèles économiques fondamentaux et de l’intensification de la concurrence. Douze mois plus tard, son action progresse de plus de 50 %.

En pleine double grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a adopté un ton conciliant sur cette crise alors que son entreprise affiche une hausse spectaculaire des abonnés.

”Que les choses soient claires : cette grève n’est pas un résultat que nous souhaitions”, a déclaré Ted Sarandos “Nous concluons des accords en permanence, nous sommes constamment à la table des négociations avec les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs, les producteurs, tous les acteurs de l’industrie. Et nous espérions vraiment parvenir à un accord”.

Cette déclaration contredit les affirmations des représentants des acteurs qui assurent que l’Alliance des producteurs les a menés en bateau.

Une conséquence ironique

Ted Sarandos a voulu sans doute anticiper les soupçons qui accompagneront la conséquence ironique de l’arrêt des tournages : en déclarant la grève, les syndicats des scénaristes et des acteurs aident les géants du streaming et leurs sociétés mères.

Netflix peut ainsi annoncer une augmentation prévisionnelle de son cash-flow à plus de 5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année. Elle s’explique par “des dépenses de contenu moins importantes” en raison de l’impact des arrêts de travail des scénaristes et des acteurs et, par ricochet, du report des tournages.

À la question de savoir comment investir ce cash-flow, Ted Sarandos a laissé entendre que Netflix pourrait acquérir des licences d’IP – les propriétés intellectuelles qui nourrissent le gros des productions hollywoodiennes. “Notre activité de fusion et d’acquisition porterait principalement sur la propriété intellectuelle que nous pourrions transformer en contenu de qualité” a suggéré le co-PDG.

Moins de contenus

La plateforme risque toutefois de subir une conséquence moins positive de la double grève à Hollywood : la diminution à court terme de son offre de séries, de films et autres contenus originaux. C’est ce qui explique sans doute la récente signature d’un contrat avec Max pour la diffusion de séries HBO sur Netflix.

Netflix atteint certes de nouveaux records en termes de part de la demande de contenus originaux aux États-Unis et dans le monde. Mais son concurrent Apple TV + fait des progrès considérables. Netflix représente désormais à peine plus d’un tiers de la demande mondiale de séries TV originales en streaming, contre 55 % au deuxième trimestre 2020.

L’avance de Netflix se réduit aussi en raison de la relance de la plateforme Max par Warner Bros. Discovery, qui a intégré le contenu Discovery +. La consolidation de la plateforme de Disney en également en cours. La position de leader de Netflix est donc menacée.

Au deuxième trimestre, le géant du streaming a gagné 5,9 millions d’abonnés, pour un total de 238,39 millions de comptes payants dans le monde, dépassant de loin ses rivaux comme Disney + (157,8 millions d’abonnés) ou Max/Discovery + (97,6 millions).