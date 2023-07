Soupçon de collusion chez Bpost : la Cour des comptes ne pourra pas réaliser l’audit réclamé par la Chambre

Le 6 juillet, la Chambre a en effet envoyé un courrier à la Cour des comptes lui demandant de réaliser un audit portant sur l’exécution et le respect de certains contrats conclus entre l’État fédéral et Bpost. La présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), a fait cette demande sur requête du ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS), qui a la tutelle sur les concessions de journaux.

Le 19 juillet, la Cour des Comptes a répondu qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à ce dossier. “La Cour des comptes n’est pas légalement habilitée à procéder à un tel audit sur base de sa loi d’établissement, ni sur base de la loi du 21 mars 1991 […]. En tant qu’institution de contrôle externe indépendante, elle ne peut assumer des tâches qui appartiennent essentiellement au pouvoir exécutif et ne peut donc pas assister les services publics fédéraux dans le cadre de (la préparation d’éventuelles) procédures judiciaires.”

La Cour n'a pas l'expertise légale pour le faire

L’institution précise par ailleurs qu’elle n’a ni l’expertise légale ni les pouvoirs judiciaires pour effectuer l’audit décrit dans la question des vices-Premiers ministres. Contrairement aux services de police compétents ou au parquet, la Cour ne dispose pas des moyens de réaliser des enquêtes de cet acabit.

Le gendarme des comptes publics termine en soulignant l’importance de réaliser un audit externe. Il rappelle également que les informations requises par le gouvernement peuvent être obtenues par d’autres autorités compétentes, telles que l’Autorité de la concurrence (ABC) ou l’IBPT, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Depuis plusieurs mois, Bpost est dans la tourmente. L’entreprise postale est soupçonnée de collusion avec le monde politique, d’avoir surfacturé ses services à l’État et d’avoir manipulé les marchés pour obtenir les subventions de la concession presse.

Fin juin, le ministre Dermagne a demandé à la Cour des comptes d’assister les SPF et leurs avocats pour récupérer les montants surfacturés. Mercredi, le cabinet du vice-Premier nous informe que cela ne se fera pas. “On peut regretter que ni la Cour des comptes ni les auditeurs n’ont jusqu’à présent accepté cette mission.”

Sur la concession presse, le porte-parole du ministre PS souligne qu’un audit (Cour des comptes + Ernst & Young) est déjà en cours pour les comptes 2022. “Par ailleurs, nous sommes occupés à mener les démarches juridiques nécessaires pour évaluer et récupérer la surfacturation.”

Du "pur amateurisme"

Contacté par nos soins, Michael Freilich décrit une situation de “pur amateurisme”. Le député N-VA, qui s’est plongé profondément dans le dossier, réclame depuis des mois la mise en place d’un audit externe de Bpost.

Michael Freilich a travaillé en profondeur sur le dossier Bpost. ©BELGA

”Nous réitérons donc notre demande de création d’une commission d’enquête assistée par des experts fiscaux. Nous devrions être en mesure d’interroger les personnes sous serment et d’obtenir des réponses. Aujourd’hui, il n’y a pas de réponse à toutes nos questions”, déplore l’élu fédéral. “Le gouvernement a ordonné un audit il y a six mois, six mois plus tard nous constatons qu’il n’y a rien.”

Sur base de ces nouvelles informations, le nationaliste flamand demande à la Chambre d’approuver la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire en urgence. Pour le député, il ne faudrait pas attendre le mois de septembre pour se pencher sur cette affaire, au risque de perdre un temps précieux.