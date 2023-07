"Ça me fait 1000 euros par mois en plus ! C’est super avantageux !": Devriez-vous abandonner votre voiture de société au profit du "budget mobilité" ?

Ne nous mentons pas, la voiture de société reste un avantage pour de nombreux “cols blancs”. Mais les initiatives pour s’en détourner deviennent de plus en plus intéressantes. Surtout pour les citadins disposants de nombreuses alternatives.

Depuis 2019, un “budget mobilité” est mis en place par le gouvernement pour pousser les employés à raccrocher la clé de leur bolide. Une initiative timide, jusqu’à ce que les règles soient assouplies, en 2022.

Depuis, les employés peuvent donc opter pour des options de mobilités plus “vertes”, mais aussi profiter de ce budget pour rembourser leur emprunt hypothécaire ou payer leur loyer, par exemple, à condition d’habiter à moins de 10 km de son lieu de travail (mais le domicile peut être le lieu de travail, en cas de télétravail régulier…).

À lire aussi

En clair, si vous abandonnez votre voiture de société, vous pouvez bénéficier d’un “budget mobilité” allouable à certaines dépenses uniquement, et celles-ci sont désormais assez larges.

Sur un an, ces dépenses peuvent varier d’un minimum de 3 000 euros à un maximum de 1/5e de votre salaire brut total, avec un maximum absolu de 16 000 euros par an. Ce qui n’est pas rien.

Répartition libre des dépenses

Comment ça marche ? Le travailleur qui a abandonné son véhicule classique peut répartir son “budget mobilité” sur trois “piliers”, qu’il répartit comme il l’entend.

Le premier pilier est d’opter pour un véhicule électrique. Le deuxième pilier est d’opter pour des solutions de mobilité douce (”green mobility”, vélos, etc.), en complément ou en principal moyen de transport. Mais il comprend aussi “d’autres dépenses”, qui peuvent donc être votre loyer, votre emprunt hypothécaire, vos frais de voitures partagées, etc. Un point extrêmement intéressant donc. “Ça me fait environ 1 000 euros par mois en plus ! C’est super avantageux”, témoigne une employée d’une grosse entreprise américaine basée à Bruxelles, qui a troqué sa grosse Audi contre un vélo électrique. Enfin, le troisième pilier, un reversement cash sur votre compte. Mais ce dernier sera “taxé”, puisqu’une cotisation à la sécurité sociale de 38,07 % est appliquée sur le montant payé au travailleur (montant versé une fois par an). L’employé peut donc faire appel à un seul des piliers tout comme faire appel à tous.

À lire aussi

Le budget mobilité est quant à lui établi par rapport au TCO, ou “total cost ownership”, soit le coût total que représentait la voiture de société.

Effets pervers ?

Quelqu’un qui possédait un gros SUV, avec moteur puissant etc., aura donc un budget mobilité plus élevé que quelqu’un qui avait une petite voiture peu consommatrice par exemple. Ce qui favorise donc les entreprises qui avaient ou ont encore recours aux “grosses voitures”. Ils pourront proposer un “budget mobilité” plus élevé et donc être plus compétitives sur le marché de l’emploi pour recruter des talents. Et elles sont de facto favorisées par rapport à celles qui ne proposaient pas du tout de voitures, dont les entreprises “bonnes élèves” qui le faisaient par choix écologique.

Notons tout de même que, sans parler des quelques exceptions, les employeurs peuvent proposer ce “budget mobilité” quasi-uniquement si le poste qu’occupe l’employé prévoyait une voiture de société depuis au moins trois ans. “Ce qui fait que certaines entreprises s’empressent de faire appel à des voitures de société afin de proposer un budget mobilité par après”, nous confie-t-on.

”C’est un petit effet pervers mais il ne faut pas oublier l’objectif de base du budget mobilité”, qui est de dissuader l’usage des voitures de sociétés, répond Laura Bertrand, managing consultant PME pour SD Worx.

À lire aussi

”L’objectif n’est pas de l’optimisation salariale mais bien pour avoir une mobilité plus verte”, ajoute-t-elle, alors que SD Worx s’est spécialisée dans ce budget et la plateforme mise à disposition des employeurs pour faciliter la tâche. Si elle comprend les critiques de certaines entreprises s’estimant lésées, elle rétorque également que les employeurs et employés sont libres de faire appel ou non à ce budget mobilité, que différents plans existaient déjà, comme les “plans cafétérias” et autres. “Et dans la guerre des talents, on constate tout de même que la voiture de société en elle-même reste relativement populaire, et pas uniquement pour les employés qui en ont réellement besoin. C’est vu comme un outil de récompense”, avance-t-elle. “La Flandre, le budget mobilité a plus de succès qu’en Wallonie car les gens optent plus facilement pour le vélo. Mais à Bruxelles, avec les solutions de transports, il est également de plus en plus populaire”, ajoute-t-elle.

Enfin, SD Worx pointait tout de même en mars dernier que seul 1 employé sur 80 abandonnait sa voiture de société au profit du budget mobilité. Mais la tendance devrait changer. “Je ne sais pas pourquoi je ne l’ai pas fait avant… Je ne savais juste pas vraiment”, nous confie encore l’employée, heureuse de son choix.