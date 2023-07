On connaît la date de la prochaine grève des pilotes Ryanair : “Illusoire de penser qu’on ne ferait que deux jours de grève”

La bonne nouvelle pour les passagers qui doivent emprunter un vol Ryanair prochainement, c'est que ce week-end va se dérouler tout à fait normalement. La mauvaise, c’est que le prochain week-end sera à nouveau chaotique. Les samedi 29 et dimanche 30 juillet, les pilotes Ryanair basés en Belgique seront à nouveau en grève. Ce n’est pas une surprise puisque les pilotes et les syndicats avaient annoncé ces derniers jours que le mouvement amorcé les 15 et 16 juillet aurait une suite. “Nous n’avons toujours eu aucune proposition concernant nos revendications, souligne Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Nous sommes donc dans l’obligation de repartir pour deux jours de grève, malheureusement pour les passagers. Nous déplorons l’attitude de Ryanair qui ne montre aucune volonté de faire avancer les choses et refuse de se mettre sérieusement autour de la table.”