Conjuguer business et vie à deux : pour le meilleur ?

Une équipe, fort bien, mais laquelle ? Inutile, a priori, de former une équipe de foot… Cela risque plutôt d’effrayer les investisseurs. Par contre, il n’est pas rare de voir trois ou quatre personnes s’associer pour fonder une boîte. “Une entreprise est une aventure collective”, nous confiait lors d’une interview Thibaud Elzière, cofondateur d’eFounders, start-up studio bruxellois à succès qui a mis sur les rails plus de trente sociétés technologiques innovantes, alors qu’on lui demandait de citer les qualités requises pour (espérer) connaître le succès entrepreneurial. “L’entrepreneur doit savoir transmettre sa passion, tout d’abord à ses cofondateurs, puis à ses employés, ses clients, ses investisseurs, les médias”. Philippe Van Ophem, serial entrepreneur belge, ajoutait que l’équipe doit être à la fois soudée et complémentaire : “Il est primordial de trouver des gens qui se complètent de par leurs compétences et qui sont capables de fonctionner ensemble. Nombreux sont les projets qui capotent à cause de la non-adéquation entre les fondateurs. Il faut que chacun ait une mission claire et précise et que tous communiquent positivement sur leurs avancées respectives”.

”Stronger together”

Il est un autre cas de figure où l’équipe est constituée d’un couple. “À la ville comme à la scène”, selon l’expression consacrée. Mariés, cohabitants, compagnons, … Il n’est pas rare de croiser le chemin d’entrepreneurs pour qui vie privée et vie professionnelle se superposent. Là où certains veilleront à ne pas mélanger les deux, d’autres font le pari de mener les deux aventures de front, convaincus qu’ils sont plus forts à deux pour affronter les hauts et les bas de la vie entrepreneuriale.

Mieux vaut toutefois d’y réfléchir à deux fois avant de se lancer. Si le couple éprouve déjà des difficultés à s’organiser en privé, il ne faudra pas trop compter sur un projet entrepreneurial pour que ça aille mieux… Les conditions de réussite de la vie de couple sont finalement assez similaires à celles qui permettent à une entreprise de bien tourner : communication, vision et objectifs communs, organisation, persévérance et résilience, …. Il y a tout de même une différence importance : si, dans la vie privée, le couple n’est responsable “que” de lui-même (et d’éventuels enfants), le couple entrepreneur devra assumer des responsabilités plus étendues, en particulier vis-à-vis de ses employés. Mais, comme nous l’a confié un couple croisé dans le cadre de cette série “Amoureux&Associés”, c’est dans les moments les plus durs que l’on voit la solidité d’un couple.