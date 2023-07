”Pas de petits noms, pas de gestes de tendresse”. Au boulot, Emna Everard et Alain Etienne, les fondateurs du supermarché en ligne de produits sains et durables Kazidomi, ne laissent rien paraître. Dès le moment où ils remontent sur leur vélo ou dans leur voiture pour rentrer chez eux, ils redeviennent le couple qu’ils forment depuis plus de huit ans. “On ne cache pas qu’on est en couple, note Alain. Les employés le savent. Mais on ne le montre pas.” “Et c’est assumé”, sourit Emna. Le fait qu’ils soient associés dans la vie et au travail est d’ailleurs clairement inscrit sur le site marchand de l’enseigne.

Si on y voit Emna en photo et pas Alain, ce n’est pas tant qu’elle est la CEO de la start-up et lui le COO, mais parce qu’elle en est la voix et le visage dans les médias. “Elle a une position visible dans les médias et sur les réseaux sociaux, ce qu’elle fait merveilleusement bien, convient celui qui reconnaît être plus dans l’ombre. C’est moins mon univers”, ajoute-t-il. Ce qu’il croit… Le sujet des couples d’entrepreneurs l’a, en tous les cas, inspiré puisqu’il a parlé deux fois plus qu’elle…

guillement "La clé, c’est que les tâches soient bien établies, bien réparties et qu’on ne marche pas sur les plates-bandes de l’autre. En se faisant totalement confiance.”

“Le partage des tâches s’est fait au fur et à mesure et très naturellement, renchérit-elle. Au début, on prenait les sujets un peu comme ils arrivaient. Puis la répartition est venue en fonction de ce qui nous correspondait.” “Emna cherche l’offre et s’assure d’avoir beaucoup de clients. Je garantis que l’offre suit. La clé, c’est que les tâches soient bien établies, bien réparties et qu’on ne marche pas sur les plates-bandes de l’autre. En se faisant totalement confiance. Sur les choix, les décisions, le jugement. On gère notre propre zone de responsabilité. Il n’y a pas de confusion en termes de management, pas de dynamique toxique. On est un front commun”, ajoute-t-il.

Un démarrage en solo

Il faut dire que les tâches se sont multipliées, tout comme le personnel, l’offre et le nombre de clients. En 2018, Kazidomi alignait 10 personnes. Aujourd’hui, la grande famille en compte sept fois plus. La multiplication des références bio, naturelles, sans gluten, sans lactose, pauvres en sel… fut plus grande, passant de 350 à 4 000 ! Et plus encore du côté des clients qui sont quelque 50 000 aujourd’hui.

Et ça ne va pas s’arrêter. Ces derniers mois, Kazidomi a intégré des produits frais, racheté l’e-enseigne française “Bébé au naturel”, signé un partenariat avec Delhaize Belgique pour placer des articles de sa marque propre dans les rayons du distributeur, lancé une application mobile. Et les fondateurs ont encore eu le temps de préparer leur mariage qui se tiendra en août !

S’ils ont créé la jeune pousse à deux en 2016, en se basant sur le mémoire de fin d’études d’Emna, elle l’a enracinée seule durant les deux premières années. “Nous étions tous les deux tentés par l’aventure entrepreneuriale et par la nutrition, raconte-t-elle. Mais Alain s’étant engagé envers McKinsey quand il était aux études, il n’a pu que m’aider à lancer la start-up.” Par contre, elle a gagné “un conseiller personnel” dans la foulée.

Deux têtes pensantes

Au bout de deux ans, les étoiles se sont alignées : il était en quête d’un nouvel avenir et elle cherchait un profil stratégique. “Une deuxième tête pensante, dit-elle. Car l’e-commerce regroupe plusieurs métiers : logistique, marketing, finance, RH… J’étais étudiante quand j’ai commencé. Je gérais une équipe sans avoir moi-même été gérée, sans savoir comment faire. Alain avait cette expérience. Il a mis en place les process nécessaires : RH, embauches, budget, finances…”. “Kazidomi avait besoin de structures, or c’est ce que j’avais appris chez McKinsey”, ajoute-t-il, reconnaissant qu’il était de plus en plus avalé par l’entrepreneuriat et de moins en moins inspiré par le conseil. Et qu’il était aussi un peu fatigué de mener de front quasiment deux emplois.

Dès 2018, Alain récupère donc les parts de la société qu’il avait rendues symboliquement à Emna deux ans auparavant. “Car ce qui primait pour nous, c’était le couple”, insiste la jeune CEO. “Notre conviction était que créer une entreprise ensemble supposait que le couple était sérieux, ajoute le tout aussi jeune COO, et dépasserait la vie de Kazidomi si on quittait le navire, la revendait…”.

Plus d’intérêt à écouter l’autre raconter sa journée…

Ils sont d’ailleurs convaincus que c’est plus simple d’être associés en couple plutôt qu’entre amis ou connaissances. “On voit Kazidomi comme un projet de vie qui inclut notre couple et la famille que nous allons former, poursuit-il. Si Emna a besoin d’un break ou passe du temps pour s’occuper de la rénovation de notre cuisine, il n’y a pas de souci. On ne fait qu’un financièrement. Au début, Emna ne se rémunérait pas et c’est moi qui finançais notre subsistance. Les associés qui ne sont pas en couple vont voir les choses différemment car ils ont des poches différentes.”

guillement "Si on se voit 30 minutes sur une journée, c’est beaucoup. En fin de journée, je suis contente de le voir."

Ce qui ne manque toutefois pas d’intriguer leurs amis. Pas tant face au risque d’avoir tous ses œufs dans le même panier que d’être tout le temps ensemble. “On a les mêmes horaires, les mêmes rythmes, mais on ne travaille pas ensemble, insiste Alain. Emna est au bureau et parfois à Paris. Je suis dans les entrepôts.” “On ne fait pas d’overdose. Si on se voit 30 minutes sur une journée, c’est beaucoup, convient Emna. En fin de journée, je suis contente de le voir. Kazidomi fait partie de notre vie. Comme tous les couples, on se raconte notre journée le soir. Et cela m’intéresse dix fois plus de l’écouter aujourd’hui que quand il ne travaillait pas pour Kazidomi.”