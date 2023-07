Quand on rencontre pour la première fois Zoé Broisson et Robin Guérit, la première chose qui saute aux yeux, c’est l’osmose. Collègues et amis avant d’être en couple, la chercheuse en linguistique et le spécialiste de la communication sont autant sur la même longueur d’onde personnelle que professionnelle.

Les amoureux se rencontrent en 2018 à l’ICTEAM (Institute of Information and Communication Technologies, Electronics and Applied Mathematics) de l’UCLouvain. Zoé revient alors de six ans passés en Australie où elle enseignait la prononciation et l’expression orale en anglais ; Robin, lui, master en poche, rejoint en premier le projet de recherche académique Flowchase.

Véritable “coup de cœur”

”Lancé par la chercheuse en logopédie Céline Lucas, le projet portait sur le développement d’une application en réalité augmentée pour le réapprentissage de la parole pour des personnes atteintes de lésions cérébrales, après un AVC, par exemple, raconte Robin. Quand je suis arrivé, l’appli a basculé sur le travail de la prononciation en français et langues étrangères pour tous les publics.” “Et, à mon arrivée, le projet s’est centré sur l’anglais”, complète Zoé.

Zoé et Robin travaillent d’abord à temps partiel. “Nous nous sommes tout de suite très bien entendus, on peut même parler de coup de cœur ! On s’est donc mis ensemble très vite”, se souvient Zoé. Puis, au départ de Céline Lucas pour raisons personnelles en 2019, les deux tourtereaux décident de reprendre le flambeau et deviennent CEO (pour Zoé) et chief experience officer (pour Robin) de la spin-off Flowchase. “L’enjeu pour beaucoup de startupeurs, c’est de trouver le bon cofondateur. Nous, nous l’avions déjà, explique Robin. On avait la même vision de ce qu’on voulait faire de Flowchase.”

”Pour moi, c’est le tout premier avantage d’avoir été en couple : se connaître profondément avant de se lancer, complète Zoé. Cela nous a permis d’être alignés au niveau des valeurs de la société et de l’ambition. Nous étions et sommes toujours transparents et honnêtes à 100 %, on se livre sur tous les sujets sans filtre, même les plus difficiles à aborder. À l’inverse, entreprendre sans communiquer, c’est la recette du cauchemar !”

Évidemment, quand on entreprend en couple, il y a des règles à mettre en place dès le départ. “On a tout de suite répondu à ces questions fondamentales : qui a le rôle de représenter la société ? Qui prend la décision finale dans une discussion difficile ? Qu’est-ce qui se passe si jamais on se sépare ? C’était une base indispensable”, appuie Robin.

Un projet florissant

Aujourd’hui, Flowchase propose une application d’apprentissage de l’anglais oral grâce à une intelligence artificielle qui analyse la voix de l’utilisateur, détecte les erreurs et les corrige. Vendue en B to B à déjà 25 clients (universités, centres de formation, écoles de commerce ou d’ingénieurs…) principalement en France et en Belgique, l’application est focalisée sur la prononciation et la mise en situations pratiques (entretien d’embauche, appel téléphonique, visioconférence, négociation avec des clients, pour une promotion…). Elle se distingue ainsi des autres produits sur le marché axés sur le vocabulaire et la grammaire comme Duolingo ou Babel.

Flowchase compte plus de 10 000 utilisateurs actifs à partir du niveau B1 mais travaille à être accessible à tous les niveaux. En mai dernier, la jeune pousse a levé 1,5 million d’euros auprès de fonds publics et privés pour s’ouvrir à d’autres organismes de formation notamment professionnels, et étendre son influence au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Espagne.

La start-up est donc florissante, grâce à l’entrepreneuriat en couple ?

Ne pas se cacher

”Quand on monte une boîte, ce sont les montagnes russes, partage Robin. On passe par beaucoup d’émotions négatives et positives, et le fait d’être en couple permet de rééquilibrer l’énergie que l’on peut avoir ensemble. Si l’un a un coup de moins bien, au travail ou à la maison, l’autre peut le rebooster. L’entrepreneuriat est une aventure particulière, et c’est une chance de pouvoir partager les grandes réussites comme les échecs avec quelqu’un qui vit exactement la même chose, à la différence de nos familles, par exemple.”

Tout beau tout rose ? Pas nécessairement, entreprendre en couple possède aussi des inconvénients. “C’est plus difficile de déconnecter à 100 % quand on rentre du boulot”, exprime Zoé. “Il faut arriver à se dire que là, on est en 'mode silence' : 'Je sais que tu as besoin de parler de ça, mais là, j’ai besoin d’une pause', embraye Robin. Après le travail, c’est un défi quotidien de continuer à s’investir dans sa vie de couple et aussi de ne pas s’oublier soi-même. On est 'h 24' ensemble, donc c’est un challenge de continuer à s’octroyer du temps seul pour ses propres activités.”

Finalement, Zoé choisit de conclure par un conseil : “Aux autres couples entrepreneurs, je dirais qu’il ne faut pas cacher sa relation, ni aux collègues, ni aux investisseurs. Éviter les surprises. Quand on travaille en équipe, on fait en sorte que ce ne soit pas nous deux d’un côté et les autres de l’autre mais on s’aime et on assume.”