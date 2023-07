Saut à l’élastique : d’un jeté illégal du 2e étage de la Tour Eiffel à “l’empire économique de l’adrénaline”

Le “Saut du Gol”

Si l’on remonte dans le temps, les pionniers de la discipline sont en fait des “sauteurs à la liane”. Au sud de l’île de Pentecôte dans l’archipel du Vanuatu, au cœur du Pacifique, les hommes ont pour tradition de se lancer dans le vide du haut d’une tour de bambous d’environ 25 mètres de hauteur et appelée “Gol”, avec pour seule sécurité des lianes attachées aux chevilles.

Le "Gol", tour en bambous du haut de laquelle se jettent les jeunes hommes au Vanuatu pour symboliser leur passage à l'âge adulte. ©CC BY-SA 2.0

Cet événement annuel, le “Saut du Gol”, est un rite de passage à l’âge adulte pour les jeunes hommes. La longueur de la liane est à peine plus courte que la hauteur de la tour, ce qui fait que le plongeur frôle le sol, voire peut le toucher directement… La longueur des lianes est soigneusement calculée par chaque participant en fonction de la hauteur de la plateforme d’où il saute. L’élasticité des lianes – qui dépend de l’humidité et donc de la saison – permet d’amortir le choc, tout comme, à l’atterrissage, un sol légèrement en pente et meuble car remué en permanence.

La cérémonie attire encore aujourd’hui des centaines de touristes.

Le "Saut du Gol" attire encore aujourd'hui beaucoup de touristes. ©CC BY-SA 4.0

La popularité de cet événement a justement poussé certains villages à multiplier les dates hors saison pour attirer toujours plus de touristes. Mais les dates ont largement débordé sur les périodes recommandées basées sur l’humidité, et par conséquent ont influé sur l’élasticité des lianes… Plusieurs accidents ont eu lieu car, lors de la tension au moment de l’impact, les lianes trop sèches se sont brisées et n’ont pas pu amortir le choc.

L’un des accidents les plus connus de saut hors saison est celui de février 1974, avant l’indépendance du Vanuatu, qui était alors le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides. Lors de la visite sur l’île du navire royal “Britannia”, le sauteur John Mark Tabi s’est littéralement écrasé aux pieds de la Reine Elizabeth II d’Angleterre. La délégation royale a ensuite diplomatiquement été conduite à distance de la macabre scène…

Un premier saut illégal

En Europe, c’est dans les années trente que les membres de l’aristocratie londonienne commencent à sauter depuis de petits ponts sur la Tamise, accrochés à des bandes de latex. Mais la véritable consécration du loisir extrême date du 26 juin 1987, quand à 29 ans, le Néo-Zélandais Alan John Hackett se jette illégalement du deuxième étage de la Tour Eiffel.

Inspiré de l’activité traditionnelle du Vanuatu, il utilise une formule mathématique développée par le Département de la recherche scientifique et industrielle de la Nouvelle-Zélande pour créer un cordon élastique très extensible. Cette matière, écologique et recyclable, provient de la sève de l’hévéa, arbre originaire de la forêt amazonienne.

L’élastique est en réalité l’assemblage d’une centaine d’élastiques, liés les uns aux autres selon un procédé breveté par A. J. Hackett SA. ©D.R.

Le rapport entre les forces, la charge et la hauteur est scrupuleusement calculé par le charpentier de formation. Il confectionne d’abord un élastique constitué d’une centaine de petits élastiques maintenus en torsade et détermine que : “diviser la hauteur du saut par quatre donne la longueur de l’élastique”. Le brevet est déposé, le saut à l’élastique est né.

A. J. Hackett est charpentier de formation et a effectué tous les calculs de sécurité lui-même. ©CAP

Début 1987, il effectue un saut d’essai du pont de la Caille en Haute-Savoie, d’une hauteur de 147 mètres, avant de s’attaquer à la Tour Eiffel. Son but, en choisissant le monument symbole de l’Hexagone, est de venger sa patrie à la suite de l’explosion deux ans auparavant d’un navire de Greenpeace près d’Auckland, piégé par les services secrets français, et qui avait fait un mort. Cette violation de la souveraineté nationale avait été vécue comme un affront par la Nouvelle-Zélande. Après son saut, Alan John Hackett est brièvement emprisonné pour illégalité mais devient héros national dans son pays et popularise par la même occasion le saut à l’élastique en tant que loisir.

Au petit matin du 26 juin 1987, A. J. Hackett se jette du deuxième étage de la Tour Eiffel, les pieds retenus à un élastique. ©CC BY-SA 4.0

En 1988, le pionnier du loisir extrême fonde le premier site commercial de saut et la société AJ Hackett SA, qui est aujourd’hui la principale entreprise de saut à l’élastique du monde avec notamment des sites en Australie, en France, en Chine et en Russie.

Le 4 juin 2017, la représentante de la reine Elizabeth II sur l’archipel du Pacifique, Patricia Reddy, a remis à A. J. Hackett les insignes de l’Ordre du mérite pour son saut de la Tour Eiffel, mais aussi pour “l’empire économique de l’adrénaline” qu’il a bâti depuis.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros et plus de 400 salariés (en 2017), l’entreprise AJ Hackett SA s’élargit désormais avec de nouvelles activités (tyroliennes ou balançoires géantes) et grâce au marchandising (objets, photos, vidéos…).