Vers deux nouvelles grèves des pilotes belges de Ryanair au mois d’août ? “Les négociations sont au point mort”

Le conflit en Europe a aussi eu un impact sur les prix pratiqués par la compagnie low cost : les Irlandais n’ont pas échappé à la forte inflation des prix sur le Vieux Continent, avec un tarif moyen du billet d’avion vendu qui a explosé pour passer à 49 euros, soit 42 % de plus qu’à la même période de l’année dernière. Mais cette hausse des prix n’a pas freiné les plus de 50 millions de voyageurs qui ont pris un avion de la compagnie irlandaise entre avril et fin juin de cette année.

Une hausse des tarifs qui va se poursuivre

Cette hausse des tarifs devrait se poursuivre, mais à un rythme “moindre” selon la direction. En cause ? Les coûts d’exploitation vont continuer à augmenter, prévoit la compagnie. La stratégie de Ryanair consisterait ainsi à “donner la priorité au rétablissement des salaires et aux augmentations pluriannuelles” pour son personnel (sic). Une bonne nouvelle pour les pilotes belges qui ont enchaîné deux mouvements de grève durant ce mois de juillet pour demander, entre autres, le rétablissement (indexé) de leur salaire d’avant Covid ? “Dans les faits, on ne voit rien venir, refroidit Didier Lebbe, le permanent CNE. Les négociations sont toujours au point mort. Nos demandes sont pourtant très claires et ont été maintes fois répétées, mais la direction fait semblant de ne pas comprendre”.

Le mouvement de grèves des pilotes belges est ainsi maintenu pour ce week-end du 29 et 30 juillet. Si rien ne bouge, d’autres arrêts de travail sont à prévoir durant le mois d’août, et ce au même rythme que durant ce premier mois de juillet. À savoir un week-end de grève sur deux sur les vols effectués par des équipages belges depuis et vers l’aéroport de Charleroi, la dernière base de Ryanair en Belgique.