”On est partenaire dans la vie professionnelle et dans la vie privée”, commence d’emblée Nadea Nève, épouse et collègue de Cédric, fondateur de la fintech Digiteal. Cette dernière fournit aux entreprises une plateforme qui centralise l’envoi électronique des factures, la collecte des paiements et l’intégration des relevés bancaires.

Notamment en charge de la partie RH, du marketing et du développement de produits, Nadea travaille au sein de cette entreprise de Mont-Saint-Guibert “presque depuis le début” en 2015, quand la start-up était l’un des plus petits établissements de paiements de Belgique. “Je m’étais dit que je serais là juste pour le démarrage et finalement je suis restée. J’ai énormément hésité à le rejoindre”, raconte Nadea. “Déjà parce que c’était un gros changement pour moi car je viens d’un milieu artistique, et puis parce qu’on allait douter de ma légitimité et de mes compétences, ce que je peux comprendre. Aujourd’hui, même si ce n’est pas tout le temps évident, je suis prête à affronter les soupçons de népotisme. Il y a encore des gens qui me demandent si je suis la secrétaire de mon mari mais je passe au-dessus.”

guillement Je suis prête à affronter les soupçons de népotisme. Il y a encore des gens qui me demandent si je suis la secrétaire de mon mari mais je passe au-dessus.

Depuis, Digiteal a obtenu une licence bancaire auprès de la Banque nationale de Belgique (BNB) en 2017 – ce qui lui permet d’être active dans les 28 pays de l’Union européenne. Cédric, pour sa part, remplit le rôle de “responsable principal” et s’occupe notamment de la stratégie de l’entreprise et de l’accompagnement des 2 500 clients – il comptabilise près de 24 heures d’appel par semaine. “Notre équipe est très petite donc presque tout le monde porte plusieurs casquettes chez nous. On a besoin de tout le monde pour que ça fonctionne”, assure Nadea.

À lire aussi

Une collaboration horizontale

Cette flexibilité autour des responsabilités de chacun s’explique par le système de gouvernance de Digiteal. La start-up tire une partie de son nom du “teal management”, un concept développé par l’ingénieur commercial et auteur français Frédéric Laloux. Le principe s’articule autour de trois “piliers” : l’absence de hiérarchie pyramidale ; le fait d’être soi-même en tous lieux et circonstances ; et l’engagement de tous les collaborateurs dans la réalisation et l’évolution de la mission collective. “On a une structure horizontale et on considère qu’on est là pour essayer de rendre le monde un peu meilleur à notre niveau et en vivant les valeurs comme l’éthique, la liberté et le respect”, explique Cédric. Un management qui permet au couple marié depuis 20 ans (ils viennent de fêter leur anniversaire de mariage) de “dormir la conscience tranquille” et de travailler ensemble sans encombre.

”On partage les mêmes valeurs mais on réfléchit très différemment”, poursuit Cédric. “Je pense que c’est un avantage car les manques de l’un peuvent être les forces de l’autre. Par exemple, quand je me consacre au développement et à l’exécution des produits, je ne vais pas être très attentif aux personnes, contrairement à Nadea qui a cette fibre-là.”

”Cédric va naturellement penser que tout le monde est comme lui et qu’ils vont faire les choses de la même manière que lui. Or, ce n’est pas parce que ça fonctionne que c’est clair pour tout le monde”, confirme Nadea. “Par contre, c’est quelqu’un qui fait naturellement confiance aux autres. Je ne vais pas dire que je suis méfiante mais je pense que tout le monde ne pourrait pas s’adapter au modèle de notre entreprise.”

Pour Cédric et Nadea Nève (Digiteal), "travailler en couple est un très bon plan". ©cameriere ennio

Un collègue comme un autre

Les tâches réparties entre les 14 employés de Digiteal sont tellement nombreuses que le couple “ne se côtoie pas tellement”, constate Nadea. “On échange quelques mots mais c’est toujours au sujet de la boîte. C’est un collègue comme un autre. Je dis d’ailleurs à tout le monde que ce n’est pas parce que je suis accessoirement l’épouse du CEO que je l’influence. C’est aussi pour ça que je ne suis pas à temps plein.”

”Comme on a des responsabilités différentes, on peut chacun exercer notre talent et être épanoui”, poursuit Cédric. “Je ne sais pas si ça aurait été la même chose si on partageait la même responsabilité. Travailler tous les jours avec la même personne et la retrouver à la maison, c’est peut-être beaucoup. On a une vie de collègues au travail et une vie de couple à la maison.”

guillement On a une vie de collègues au travail et une vie de couple à la maison.

Même s’ils n’ont pas de réelle coupure entre leur vie professionnelle et leur vie privée, “je ne regrette pas du tout”, sourit Cédric. “On connaît très bien nos forces et nos faiblesses et on sait en quoi on est complémentaire. C’est pratique aussi : hier j’ai travaillé jusque 23h30 sur un projet et Nadea sait pourquoi ça devait être fait à ce moment-là.”

”Je suis d’accord”, complète Nadea. “Coté logistique, on peut s’arranger beaucoup plus facilement et éviter les frustrations. Cette flexibilité est liée à notre type de management aussi. On est toujours à la recherche de profils complémentaires au sein de Digiteal. Si tout le monde est tout le temps d’accord, ça devient ennuyant.”