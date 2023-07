Vers des entreprises qui intègrent une vision plus durable? Le constat s’impose: les conseils d’administration ne sont pas à la hauteur des enjeux

Le défi lancé au monde économique et aux entreprises est gigantesque. Sont-elles suffisamment préparées et informées pour prendre les bonnes décisions et aborder les virages stratégiques nécessaires pour évoluer vers un système plus vertueux et durable ? À la lecture du rapport mondial réalisé par Heidrick&Struggles, l’Insead et le Boston Consulting Group – dont La Libre a pu prendre connaissance –, le constat est plutôt préoccupant. L’étude s’est penchée sur le monde des administratrices et administrateurs, celles et ceux qui, dans les conseils d’administration, sont censés contrôler les stratégies à long terme des entreprises et sonder la pertinence de leurs choix en matière de développement durable. L’échantillon a porté sur 45 pays (14 en Europe continentale, dont la Belgique) dans une petite vingtaine de secteurs d’activité. Les résultats ? Globalement préoccupants, donc, et traduisant au sein de ces conseils d’administration un écart considérable entre la prise de conscience des enjeux et la pertinence des réponses apportées.

“Une trajectoire en cours”

Seulement 29 % des administrateurs à travers le monde se sentent suffisamment informés pour remettre en question ou contrôler l’exécution en matière de développement durable, et cela alors que 79 % d’entre eux affirment pourtant comprendre les opportunités et les risques stratégiques que représente le recours à ce développement durable. Par ailleurs, 89 % d’entre eux s’appuient uniquement sur les mises à jour de la direction pour rester informés sur le sujet ESG (NdlR : critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

48 % des répondants ont également confirmé que les connaissances ou l’expérience en matière de développement durable ne faisaient “pas du tout” ou seulement “légèrement” partie de la matrice des compétences pour la sélection des administrateurs. Et 24 % des administrateurs déclarent encore que l’expérience en matière de développement durable ne fait “pas du tout” partie des critères d’évaluation pour le recrutement d’un CEO ! Et si 66 % des sondés estiment que les considérations de durabilité devraient être pleinement intégrées dans la stratégie de l’entreprise, seulement 38 % déclarent que c’est déjà le cas aujourd’hui.

Bref, il reste un chemin considérable à accomplir au niveau des compétences. “Il y a une réelle prise de conscience, aujourd’hui, au sein des conseils d’administration et des comités exécutifs du fait que les entreprises ne sont pas que des acteurs économiques, mais qu’elles ont aussi des responsabilités sociétales et environnementales. Mais c’est une trajectoire qui est en cours. Et si au niveau de la stratégie cette prise de conscience existe bien, l’exécution reste plus compliquée et les connaissances restent à parfaire”, explique Marie-Hélène De Coster, partenaire chez Heidrick&Struggles Belux. Qui ajoute : “C’est un enjeu complexe car les besoins en durabilité sont différents d’un secteur à l’autre : ils sont évidents dans la chimie fine, l’énergie ou le secteur des infrastructures, moins dans d’autres activités. Mais d’un point de vue global, l’Europe est en avance sur d’autres régions du monde, et les pays nordiques encore davantage, car la pression régulatoire y est plus forte”.

Des conséquences multiples à long terme

Pourtant, ce n’est pas assez souvent un sentiment d’urgence qui prédomine au sein des conseils d’administration pour changer radicalement de braquet : seulement un quart des administrateurs voit un risque financier à plus long terme dans le fait de ne pas intégrer le développement durable dans l’entreprise et à peine 13 % une “menace” pour la survie de l’entreprise. “L’impact d’une non-prise en compte des enjeux de durabilité sur le long terme peut cependant être multiple. Il y a, d’abord, celui de ne plus avoir accès aux meilleures compétences humaines. La jeune génération qui prétend à des postes dans les conseils d’administration recherche, davantage que les précédentes, des entreprises qui portent de véritables concepts de durabilité et ne se contentent plus de celles qui pratiquent ouvertement du greenwashing. Dans le cadre d’une politique de rétention de ces jeunes talents, une entreprise devra donc être à la pointe sur ces enjeux de durabilité. Il y a également la question de l’accès aux capitaux : celui-ci sera meilleur pour les entreprises les plus vertueuses. Il est d’ailleurs grand temps que les analystes repensent tout le système des ratings financiers afin que ceux-ci ne soient plus uniquement basés sur les performances financières, mais intègrent également les critères ESG”, ajoute notre interlocutrice.

Formations et experts

Alors, au final, comment améliorer les compétences au sein des conseils d’administration ? Marie-Hélène De Coster cite les nombreux programmes de formations qui existent au sein des hautes écoles et des universités, le recours à des experts en durabilité pour éclairer les administrateurs et/ou la nomination d’un membre du CA porteur d’une compétence spécifique dans ce domaine. Allez, il est temps d’agir…