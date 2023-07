Bientôt à court de cash: les pistes envisagées par Mithra pour éviter le pire

Les chiffres de ventes du produit phare, la pilule contraceptive Estelle, ne sont pas très solides.

Des crédits disponibles

Cela étant, le même document, fait état d’informations qui permettent d’imaginer que les actuels créanciers (LDA Capital et Highbridge/Whitebox) pourraient ouvrir de nouvelles lignes de crédit dans le cadre d’accords existants, qui feraient l’objet de discussions en cours, menées sous la houlette du CEO, David Solomon. Lequel, nous indique une source proche du dossier, aurait pris le taureau de la dette et des coûts par les cornes deux semaines à peine après son arrivée dans l’entreprise. On peut comprendre que ces créanciers ont tout intérêt à aider Mithra à sortir de l’ornière, en imposant des conditions.

Salomon avait évoqué d’entrée de jeu la fragilité financière de Mithra et avait aligné les pistes de solutions passant par des accords de distribution et la renégociation de la dette au fil du deuxième semestre 2023. Celles-ci mettent aussi en évidence de probables économies au sein des activités de production en sous-traitance (CDMO pour “contract development manufacturing organisations”). Par le biais d’une cession ? C’est possible. Et au sein de la partie recherche et développement de Mithra ? Il s’agirait plus de réorientation stratégique, mais il nous revient que le personnel n’en serait pas affecté.

Mithra dispose désormais d’un nouveau directeur opérationnel, Xavier Paoli – un ancien d’UCB et GSK, conformément au plan de Solomon qui avait annoncé un renforcement du management. Une manière pour le nouveau patron de garder du temps pour doper enfin les ventes de la pilule contraceptive Estelle, qui jusque-là, sont insuffisantes.