Intermarché, Delhaize… L’inexplicable succès des reprises de supermarchés alors que la franchise est pourtant régulièrement pointée du doigt

Il faut toutefois convenir que le défi, lancé en janvier, était tendu sachant qu’Intermarché n’était pas seul en quête de repreneurs. En mars dernier, Delhaize faisait en effet le même type d’annonce pour ses 128 supermarchés détenus en propre, évoquant à demi-mot un laps de temps de cinq ans pour y parvenir. Or, d’après les indications du distributeur, des pourparlers sont en cours avec plus de 400 candidats. Il y en a au moins un pour chaque magasin et au moins deux pour 90 % des supermarchés. Pas moins de 40 % des candidats seraient des affiliés actuels de Delhaize et 35 % des collaborateurs internes. Aucun contrat n’aurait encore été signé. Les premiers devraient l’être dès cet automne.

Un modèle plus rentable qu’on le croit

Au-delà du choc pour les employés et des mouvements de grogne sociale que les deux enseignes ont subis, il faut reconnaître que ce double franc succès étonne. Dénicher près de 180 repreneurs de supermarchés dans un marché qui, annuellement, en brasse entre 20 et 30, est un véritable challenge. D’autant plus qu’il faut y ajouter ceux que toutes les enseignes doivent trouver chaque année pour faire vivre leur réseau. Ceci alors que le secteur ne manque pas d’évoquer ses difficultés liées à la diminution des marges, la hausse des prix des achats, l’inflation des salaires et des énergies, l’augmentation des achats transfrontaliers, la multiplication de la concurrence…

guillement Peut-être est-ce parce que le modèle est plus rentable qu'on veut bien le dire".

“Peut-être est-ce parce que le modèle est plus rentable qu’on veut bien le dire”, indique Philippe Quertainmont, financier, conseiller stratégique et administrateur chez Going 2. Qui prend moins appui sur l’intérêt des affiliés actuels à augmenter leur propre parc de magasins qu’à son analyse des comptes annuels 2019-2020 et 2020-2021 d’un multifranchisé du Brabant wallon (trois points de vente AD Delhaize, chapeauté par une société de management). “Les résultats ne correspondent nullement aux complaintes du secteur”, indique-t-il, faisant référence à “une rentabilité nette (après impôts) sur capitaux propres de plus de 66 %. Ce qui n’est pas courant.”. En raison, selon lui, “de marges bénéficiaires en augmentation de plus de 26 % sur un an, alors que les frais de personnel sont contenus à 9 %”. Et de noter, en sus, “une productivité par personne occupée anormalement élevée”, sans doute due à la présence d’étudiants dans le team.

Années Covid

“Peu de secteurs peuvent avancer de pareils résultats”, insiste-t-il. À titre de comparaison – et il s’est fendu du même calcul – “un groupe similaire situé dans le même Brabant wallon mais actif dans le secteur de l’automobile dégage en consolidé une rentabilité sur capitaux propres de 11,53 %”.

Si Philippe Quertainmont peut mesurer l’évolution de la marge bénéficiaire sur un an, il reconnaît qu’il n’a pas les outils pour établir la marge elle-même, que le secteur dit très faible. “Mais comme financier, ce qui importe, ce n’est pas la marge mais le retour sur investissement.”

Il ne prétend pas non plus que son échantillon est représentatif de tout le secteur mais ose affirmer qu’il n’est pas unique en son genre.

guillement Une localisation n’est pas l’autre et, à ce titre, le Brabant wallon est avantagé."

Ce que tempère le président d’Aplsia. “Une localisation n’est pas l’autre et, à ce titre, le Brabant wallon est avantagé, pointe Pascal Niclot. Certains magasins sont plus rentables que d’autres. Mais on ne peut cacher qu’il y en a en grande difficulté, quand bien même sont-ils gérés en bon père de famille. Cela fait partie du commerce.” Non sans insister sur la faiblesse des marges : moins de 2 %. Et le fait que l’analyse compare une année normale à une année exceptionnelle de crise sanitaire et de replis des consommateurs sur les magasins d’alimentation de proximité.

Un nouveau contrat d’affilié

Pour l’heure, ce qui l’inquiète le plus, c’est la nouvelle mouture du contrat proposé par Delhaize aux futurs affiliés et qui sera imposé dans le cadre des reconductions des contrats actuels. Plus contraignant et que l’on dit copié sur le modèle néerlandais d’Albert Heijn. “C’est notre rôle de défendre les intérêts des indépendants et donc d’accompagner ceux qui sont tentés de le signer, dit Pascal Niclot. Le contrat actuel permet à certains de garder une rentabilité, ce qui n’est absolument pas le cas du nouveau.” Un point de vue qu’il aurait aimé partager avec les syndicats “qui ne nous connaissent pas et nous insultent, alors que nos premières valeurs sont les consommateurs et le personnel.”.