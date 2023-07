Intermarché poursuit la mise sous franchise de l’enseigne Mestdagh

Pour rappel, la volonté de la direction d’Intermarché est de trouver des exploitants indépendants pour l’ensemble des ex-Carrefour Market by Mestdagh devenus Intermarché by Mestdagh. “C’est un nombre assez restreint qui a été annoncé aujourd’hui mais un nouveau conseil d’entreprise est convoqué pour la fin août et il sera probablement question d’une troisième vague plus conséquente. Il restera encore 29 magasins à franchiser”, explique Evelyne Zabus, secrétaire permanente de la CNE, qui a assisté à ce conseil d’entreprise.

Les 5 magasins dont il était question dans la communication de ce jour seront repris par des “adhérents” qui sont déjà à la tête d’un autre point de vente de l’enseigne. Les opérations devraient être finalisées au terme d’un délai d’un mois afin de finaliser toutes les démarches administratives et financières.

“Nous avons rappelé à la direction lors de conseil d’entreprise ses engagements, et notamment de garder les 29 magasins non encore franchisés dans la SA Mestdagh tant qu’un repreneur n’a pas été désigné”, a encore souligné la représente syndicale. Qui explique que les “retours” du terrain “sont assez mitigés” en ce qui concerne les premiers points de vente passés sous franchise. “On entend dire que certains “adhérents” jouent déjà aux cow-boys en voulant revenir sur certains acquis du personnel ou en se montrant trop insistant pour travailler le dimanche ou six jours au lieu de 5 alors que cela doit se faire sur une base volontaire. Nous n’étions pas naïfs lors de la reprise par Intermarché mais ce n’est pas de très bon augure pour la suite. Cela pourrait être une première source de conflit. Et si nous devons aller au conflit avec la direction, nous irons. Chacun doit jouer le jeu”, conclut-elle.