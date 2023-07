Le rendez-vous a été fixé Chez Agnès, un bar-restaurant bio situé le long de l’Escaut, au centre de Tournai. C’est non loin d’ici, à l’ombre des tours de la majestueuse cathédrale Notre-Dame, que l’aventure entrepreneuriale a véritablement démarré pour Amandine Coutant et Kevin Tillier. Mariés depuis l’été 2019, cela fait déjà dix ans que ce jeune couple a agencé les premières briques de Myskillcamp, portail en ligne proposant aux entreprises un épais catalogue de formations professionnelles.

Depuis quelques mois, l’aventure a pris une tournure que le couple n’avait pas imaginée, et encore moins anticipé. “Fin 2022, nous avons cédé les rênes de Myskillcamp à une nouvelle cogérance composée de Benoit Praly, Nathalie Lambrechts et François Thioun. Malgré le fait que nous n’étions plus actifs dans l’organisation, nous avions toujours un œil sur celle-ci en tant qu’actionnaires”. Ils n’en diront toutefois pas davantage sur les raisons qui ont motivé leur départ, de manière prématurée, du fait des accords de confidentialité signés entre les parties. (1)

Jusqu’à l’annonce, mi-2022, du rachat de la société française Domoscio, la “EdTech” wallonne fondée Amandine Coutant et Kevin Tillier avait suivi une trajectoire de croissance assez remarquable. “On est 84 au sein de l’entreprise et on devrait être 90 d’ici la fin de l’année, nous confiait, à l’époque, Kevin Tillier. Le chiffre d’affaires devrait se situer entre 5 et 5,5 millions d’euros cette année (contre un peu plus de 3 millions en 2021, NdlR)”. Au fil de ses développements, Myskillcamp avait réussi à faire entrer au capital plusieurs investisseurs belges, dont Leansquare (Noshaq) et Inventures, et deux fonds étrangers. Au total, la scale-up a levé plus de 14 millions d’euros pour financer sa croissance en Belgique et dans d’autres pays européens.

Un apprentissage énorme

En regardant dans le rétroviseur des dix années passées ensemble à la tête de Myskillcamp, les deux trentenaires ont forcément un peu de mal à faire abstraction de ces douze derniers mois. Période particulièrement compliquée avec l’après-Covid tant sur le plan financier qu’humain. “Même si on ne fait qu’un avec ma femme, on a deux ressentis différents, expose Kevin. Ces derniers mois, j’ai ressenti une forme de dépossession. C’est comme si on avait retiré les deux poumons de la boîte qu’on a portée à bout de bras, sans jamais compter nos heures et en sacrifiant bien souvent notre vie de famille. Mais je préfère voir le positif des choses. Cette période de ma vie m’a permis d’apprendre énormément de choses, notamment sur moi-même et là où je devrai mettre le curseur demain”. Il n’a d’ailleurs pas tardé à rebondir puisqu’il est sur le point de rejoindre, en tant qu’associé, une jeune société technologique (laquelle, ironie de l’histoire, occupe les anciens bureaux de Myskillcamp à Tournai !).

guillement "C’est dans ce genre de situation que l’on voit la force d’un couple. Notamment dans sa capacité à rebondir et se soutenir dans les moments les plus durs.”

Amandine nourrit aussi une forme d’amertume. “Myskillcamp, c’était un peu comme notre premier enfant, explique celle qui, en six ans, a mis au monde trois enfants tout en restant active. Là, contrairement à Kevin, j’ai besoin de digérer et, surtout, de profiter de ce dont j’ai été largement privé durant plusieurs années : mes enfants et mon mari !”. La jeune maman, qui avait entamé sa carrière dans l’immobilier, dans le nord de la France, avant de croiser la route de son futur époux, ne souhaite pas s’épancher sur les difficultés rencontrées au cours des derniers mois. “En dépit des jugements et des critiques auxquels nous avons dû faire face pendant cette période d’incertitude et de réorganisation, notre devise reste la même depuis des années avec mon mari : on gagne ensemble et on perd ensemble ! C’est dans ce genre de situation que l’on voit où est la force d’un couple. Notamment dans sa capacité à rebondir et se soutenir dans les moments les plus durs”.

Éviter la routine

S’ils apparaissent profondément unis, Amandine et Kevin se souviennent qu’au début de l’aventure Myskillcamp, lorsque le couple fonctionnait encore en mode start-up avec une petite poignée de collaborateurs autour de lui, ce ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. “Dans notre premier bureau, à Tournai, nous bossions face à face toute la journée, raconte Kevin. Nous habitions à 5 minutes à pieds. C’était difficile de décrocher et de penser à autre chose que la société. Du fait de nos deux forts tempéraments, bien souvent, les portes claquaient et les petites réflexions fusaient”. “Encore heureux, nous nous sommes assagis avec le temps”, s’amuse Amandine.

guillement "Dans notre cas, le fait d’entreprendre en couple a été une sacrée force et nous aura permis de mettre le pieds à l’étrier, notamment dans cette jungle qu’est l’entrepreneuriat..."

Le jeune duo, aligné depuis toujours sur ses objectifs de vie, savait quelles étaient les forces et faiblesses de chacun. Amandine est davantage dans la gestion opérationnelle et RH, là où Kevin se distingue dans la stratégie et la vente. “Le plus important est de trouver son équilibre et un rythme de croisière qui convient aux deux. À bas la routine !”, soulignent-ils. “Dans le pro comme le perso, la routine peut être fatale. Sans objectifs et direction, l’investissement que vous développez chaque jour perd tout son sens. Dans notre cas, le fait d’entreprendre en couple a été une sacrée force et nous aura permis de mettre le pied à l’étrier, notamment dans cette jungle qu’est l’entrepreneuriat… Pour les personnes qui nous connaissent bien, chez nous, tout est en commun. Il n’y a aucune jalousie et rivalité”.

Quel futur nous réserve les deux tourtereaux ? Amandine et Kevin pensent souvent au futur et à leur besoin de collaborer de nouveau ensemble, comme au premier jour. Envisagent-ils de récréer une entreprise à deux ? “Oui, mais pas dans le SaaS dans l’immédiat (”Software as a Service” ou logiciel à la demande, NdlR)”, tranche Amandine. “On voudrait créer un bar à gin éphémère”, confesse Kevin.

(1) Au lendemain de notre rencontre, on apprenait que le tribunal de l’entreprise du Hainaut avait validé l’entrée de Myskillcamp en PRJ (Procédure de réorganisation judiciaire) pour une période de six mois.