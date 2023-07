Recrutement : "Depuis 10 ans, le candidat est le roi, plus le client"

À lire aussi

C’est en tout cas le constat dressé par Robert Half, une grande agence de recrutement spécialisée, qui affirme que pour l’instant, moins d’un conseil d’administration sur cinq considère l’écoute active comme une compétence essentielle pour un leader. “Ce n’est pas beaucoup mais l’étude a été faite il y a six mois et on constate déjà maintenant une meilleure prise de conscience de la part des entreprises”, précise Véronique Elskens, directrice régionale pour le Benelux chez Robert Half.

Une formation aux soft skills compliquée

Même s’il est difficile de se rendre compte de la place que représentent ces compétences non-techniques dans les formations pour atteindre des postes de dirigeants d’entreprise, Véronique Elskens insiste pour que "l’on accorde beaucoup plus d’importance aux soft skills dans les formations académiques.” Les compétences liées à la gestion financière, à la résolution de problèmes, à la vision stratégique sont encore privilégiées par ces formations. Robert Half estime d’ailleurs qu’un CA sur trois accorde de l’importance à la réflexion stratégique.

Le développement des soft skills peut passer par la formation et l’entraînement “mais certaines personnes disposent de ces compétences de façon innée”, précise Véronique Elskens. Les compétences liées à la communication ou les valeurs véhiculées par les recruteurs peuvent être influencées par “l’éducation à la maison et à l’école, et par les expériences vécues”. Il est donc parfois difficile, “surtout lorsqu’il est question de valeurs”, d’améliorer les soft skills d’un employeur.

La génération Z veut que la société pour laquelle elle travaille ait un esprit de durabilité à beaucoup de niveaux.

Poussé par l’arrivée de la “génération Z” sur le marché de l’emploi

La génération née avec les techniques de communication numériques, la “génération Z”, va petit à petit arriver sur le marché du travail avec son lot de changements de valeur et de mentalité. Cette génération est prête à chambouler l’ordre établi entre “le patron et son servant” comme l’évoque Véronique Elskens. La nouvelle génération de travailleurs sera sans doute moins encline à “accepter toutes les exigences d’un patron”.

Elle ajoute que cette génération “veut que la société pour laquelle elle travaille ait un esprit de durabilité à beaucoup de niveaux.” Les 15-20 ans d’aujourd’hui sont bien entendu plus éveillés aux questions qui touchent l’environnement. Une des nombreuses valeurs que la génération Z voudra “matcher” avec celles de son employeur.

Au niveau de la communication avec cette génération, Véronique Elskens recommande aux dirigeants d’entreprise de pratiquer le “storytelling” – en français, la mise en récit. Selon elle, cette pratique permet aux recruteurs de “dévoiler leur manière de raisonner et de montrer la voie aux candidats vers les futurs postes de dirigeants.”

Une véritable prise de conscience

Avec le renforcement de la réglementation ESG (Environnement, Social, Gouvernance) qui prend une place de plus en plus importante dans la ligne de conduite des entreprises, Véronique Elskens déclare que “les dirigeants doivent être responsables du développement d’une mentalité d’entreprise qui répond au credo : 'Faire des affaires, ce n’est pas seulement pour le profit, mais aussi pour le bien commun'”. Cela demande une hybridation entre les compétences techniques et non-techniques.

Des compétences non-techniques qui sont d’autant plus essentielles pour les nouveaux dirigeants après “les défis que nous avons vécus comme les guerres, la pandémie et les catastrophes climatiques”. Depuis lors, Véronique Elskens rappelle que les dirigeants sont amenés à être “davantage à l’écoute”, ce qui rentre en adéquation avec les attentes de la jeunesse.