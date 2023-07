Un tribunal belge a tranché : Volkswagen condamné à verser des dommages et intérêts à hauteur de 5 % du prix d'achat

Comme le rapporte l’agence Belga, le tribunal de première instance de Bruxelles, rôle néerlandophone, a en effet condamné Volkswagen à verser des dommages et intérêts aux acheteurs victimes du Dieselgate. L’organisation de consommateurs Test-Achats avait déposé une action collective dans ce dossier. Les acheteurs dupés recevront un dédommagement à hauteur de 5 % du prix d’achat ou de 5 % de la différence entre le prix d’achat et le prix de revente si l’acheteur n’est plus propriétaire.

Le tribunal considère que seul Volkswagen est responsable, et non les autres marques du groupe, ni l’importateur VW D’Ieteren. Pour rappel, Volkswagen avait utilisé de manière intentionnelle, entre 2009 et 2015, un logiciel fraudeur désactivant le dispositif de dépollution de NOx en condition normale de circulation, sauf pendant les tests de contrôle, afin de donner l’impression de respecter les normes d’émissions.

En Allemagne, un accord avait déjà été trouvé

Jeudi, en fin d’après-midi, du côté de Test-Achats, on ne souhaitait pas faire de commentaires avant une analyse du jugement par les avocats de l’association de défense des consommateurs.

En juin dernier, la Cour fédérale de justice allemande de Karlsruhe avait déjà décidé que les victimes du “Dieselgate” étaient en droit de demander, sous condition, une indemnisation au fabricant. Ici un montant compris entre 5 et 15 % du prix d’achat du véhicule avait été fixé. Et un accord à l’amiable avait ensuite été trouvé avec la puissante association de consommateurs VZBV.

Ailleurs en Europe, plusieurs autres actions judiciaires font l’objet d’une démarche en appel du géant allemand de l’automobile. Bref, Volkswagen est encore loin d'avoir définitivement tourné cette page peu glorieuse du "Dieselgate", ni d'en avoir payé la facture finale.