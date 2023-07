Affaire Fillon, Casino, dons au musée ... De quoi est faite la vie de Marc Ladreit de Lacharrière ?

Marc Ladreit de Lacharrière figure donc parmi les repreneurs du groupe français de distribution. Cette figure du capitalisme à la française avait défrayé la chronique politico-judiciaire lors de l’affaire Fillon, pendant la campagne présidentielle 2017 – il a été condamné en 2018 pour avoir rémunéré l’épouse du candidat pour un poste en partie fictif à la Revue des deux Mondes, qu’il détenait. Mais ce proche de Jacques Chirac, dont il partageait le goût pour les arts premiers, cultive aussi de bonnes relations avec François Hollande.

À lire aussi

À 82 ans, le milliardaire – à la tête d’une fortune estimée à 4,5 milliards d’euros par le magazine Challenges – préfère parler de son action de mécène. Il a cédé, en 2020, 10 % de son patrimoine à la fondation philanthropique qui porte son nom. En 2018, il a aussi fait don de 36 œuvres africaines et océaniennes au musée du Quai Branly, évaluées à 50 millions d’euros.

Jeune, Marc Ladreit est passé par l’Ena mais n’a pas rejoint la fonction publique, préférant entrer à la banque Indosuez. Il a ensuite travaillé pour L’Oréal pendant quinze ans, avant de fonder son propre holding, Fimalac, retiré de la Bourse en 2017. Il a aussi développé son agence de notation et a notamment racheté, en 1997, Fitch Ratings, troisième agence mondiale. En 2015 puis en 2018, il empoche près de 5 milliards de dollars en vendant Fitch au groupe de médias Hearst.

Il prend, par ailleurs, de nombreuses participations, investissant notamment dans les casinos Barrière dont il détient 40 %, le groupe Lagardère et la société financière Lov, du producteur Stéphane Courbit. Fimalac détient aussi un important portefeuille immobilier à Londres, New York et Paris, et investit, depuis 2013, dans les médias en ligne et le divertissement, à travers Webedia, dirigé par la compagne de Marc Ladreit, Véronique Morali. Webedia détient des sites tels qu’Allociné, Jeuxvideo.com et la chaîne d’esport MGG, PurePeople ou 750g. Il détient aussi le premier réseau d’influenceurs en Europe.

Fimalac a, en outre, créé depuis 2010 un pôle divertissement, rassemblant une douzaine de sociétés de production, parmi lesquelles Debjam, la société de Jamel Debbouze, et la gestion de 101 salles de spectacles, dont la prestigieuse salle Pleyel.