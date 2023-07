Condamnation de Volkswagen en Belgique : "C’est une décision historique pour la protection du consommateur", se réjouit Testachats

Les acheteurs dupés recevront ainsi un dédommagement à hauteur de 5 % du prix d’achat ou de 5 % de la différence entre le prix d’achat et le prix de revente si l’acheteur n’est plus propriétaire. Cela s’applique non seulement aux véhicules Volkswagen mais aussi aux autres marques Skoda, Seat et Audi dont les véhicules sont équipés des moteurs EA 189 produits par le groupe VW.

À lire aussi

"Une décision historique"

"Comme Testachats le défend et le démontre depuis plus de sept ans, le tribunal reconnaît ainsi que le groupe Volkswagen s’est rendu coupable de tricherie, en infraction avec le code de droit économique belge, en trompant le consommateur et en dissimulant des informations", se réjouit l’organisation des consommateurs, qui assure que d’ici la fin de l’été les consommateurs concernés recevront plus d’informations et de détails.

guillement Certains nous ont traités de fous ou d’irresponsables. Certains ont abandonné en cours de route, pas nous…

Pour Jean-Philippe Ducart, Manager Public Affairs and Media Relations chez Testachats, c’est une "décision historique pour la protection du consommateur, en Belgique et en Europe. Lorsque nous avons décidé de nous lancer dans la bataille du Dieselgate, certains nous ont traités de fous ou d’irresponsables. Certains ont abandonné en cours de route, pas nous…"