Moins d’un mois après son lancement, l'application Threads perd déjà plus de 50 % de ses utilisateurs : arrivera-t-elle à maintenir le cap ?

L’annonce de l’application Threads, première menace de la plateforme Twitter (rebaptisé depuis X), avait fait l’effet d’une bombe dans le vaste monde des réseaux sociaux. Et cela s’est vu dans les chiffres lors de son lancement le 5 juillet dernier. En cinq jours seulement, la plateforme “conversationnel basé sur le texte” avait attiré plus de 100 millions de personnes dans 100 pays. Elon Musk n’avait alors pas hésité à parler de “tricherie”, dénonçant une infraction des secrets industriels et au droit de la propriété intellectuelle.