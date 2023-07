Possible tremblement de terre chez Tesla : Elon Musk aurait demandé de trafiquer les véhicules pour gonfler leur autonomie

L’agence s’appuie sur les dires d’un employé de la société. Ce dernier affirme que des programmateurs auraient délibérément truqué le logiciel présent dans les véhicules indiquant l’estimation de l’autonomie des voitures pour exagérer leurs performances.

Pour le Model 3 par exemple, dont l’autonomie annoncée est de 506 km, celui-ci pourrait en réalité parcourir que la moitié. Et pour cause, les estimations de Tesla ne prendraient pas en compte un tas de paramètres, comme la météo, l’utilisation ou non de la climatisation ou encore le relief.

À lire aussi

Étouffer les plaintes

En plus de cette allégation, Reuters va encore plus loin en affirmant qu’une “équipe de diversion” spéciale aurait été créée afin de gérer les plaintes de ses utilisateurs. Jusque-là, rien d’inquiétant. Sauf que ceux-ci seraient chargés d’envoyer paître les clients mécontents. Comment ? En faisant un “diagnostic à distance”, puis en informant qu’aucune anomalie n’était visible et que si l’autonomie n’était pas à la hauteur des attentes, il s’agissait certainement de l’obsolescence naturelle de la batterie.

Toujours selon Reuters, cette manipulation aurait permis à la société d’économiser 1 000 dollars par rendez-vous annulé. Rien qu’aux États-Unis, près de 2 000 dossiers seraient gérés par semaine.