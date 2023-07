Soldes : en boutique, "le client se montre plus exigeant qu’auparavant"

Premier enseignement : le consommateur a été au rendez-vous et ce, malgré la réforme du calendrier scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Si les commerçants ne voient pas de différences notables, un tiers des indépendants interrogés souligne cependant l’impact positif de cette évolution sur leur chiffre d’affaires", explique dans un communiqué l’UCM.

Par ailleurs, 90 % des commerçants interrogés estiment à moins de 15 % la part de transactions effectuées en cash durant la période des soldes 2023.

Commerce en ligne

Le client se montre néanmoins "plus exigeant qu'auparavant", constatent certaines enseignes. En cause : l'e-commerce qui propose une plus grande variété de produits et donc, une comparaison plus pointilleuse entre ces derniers.

Autre élément lié en partie au commerce en ligne : la concurrence de certaines enseignes. "De nombreux commerçants interrogés déplorent les offres conjointes et promotions réalisées tout au long de l’année par certaines grandes enseignes au détriment de la période des soldes."

Malgré ce bilan à teintes positives, l’UCM réclame "un monitoring continu et un accompagnement du secteur pour faire face aux défis structurels tels que l’encadrement des coûts salariaux, le manque de main-d’œuvre et la hausse continue des charges énergétiques et fiscales".